TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (71)

Quem é o anticristo?

Jesus ficou com os discípulos por quarenta dias – o tempo suficiente para que os discípulos provassem a eles próprios que Jesus tinha realmente ressuscitado. E então chegou a hora de Ele voltar para casa.

«E quando Ele disse isso, enquanto eles olhavam, Ele elevou-se, e uma nuvem afasto-O das suas vistas. E enquanto eles estavam a olhavam para o céu, Ele desapareceu. Viram dois homens ficarem a Seu lado vestidos com roupas brancas, e disseram: “Homens da Galileia, por que é que estão a olhar para o céu? Este Jesus, que foi levado de entre vós para o céu, virá da mesma maneira como vós o vistes ir para o céu” (Actos 1:9-11; Marcos 16:19; Lucas 24:51; João 14:28)».

O Compêndio do Catecismo da Igreja Católica (CCIC), no ponto 132, ensina-nos que “Cristo sobe ao céu e senta-se à direita do Pai. Ele é o Senhor que agora reina com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus e sem cessar intercede por nós junto do Pai. Envia-nos o Seu Espírito e tendo-nos preparado um lugar, dá-nos a esperança de um dia ir ter com Ele”.

O que significa a frase “está sentado à direita do Pai”? O profeta Daniel (7:14) dá a resposta: «A Ele foi-lhe dado domínio e glória e o reino sobre todas as pessoas, nações e línguas que devem servi-Lo: o Seu domínio é para sempre, e que não será extinto, e o Seu reino único nunca deverá ser destruído».

O Reino de Cristo não é terrestre. Ele próprio o afirmou: «O Meu reino não é deste mundo(João 18:36)». Então como é que Ele poderá reinar? Sendo “Senhor do cosmos e da história, Cabeça da sua Igreja, Cristo glorificado permanece misteriosamente sobre a terra, onde o Seu Reino já está presente como germe e início na Igreja. Ele um dia voltará em glória, mas não sabemos quando. Por isso, vivemos vigilantes, rezando: «Vem, Senhor» (Ap., 22,20)” (ver CCIC, nº 133).

Podemos deixar Cristo reinar agora, em nós, confessando todos os nossos pecados mortais ou pecados graves, e assim obtermos a graça santificante. Jesus Cristo reina pela graça nos nossos corações e almas. Mas o reino final de Cristo ainda está para vir (Catecismo da Igreja Católica nº 671). Nós estamos num período de teste, o da espera em sofrimento (CIC nº 672). O tempo da Sua vinda final não nos é conhecido (CIC nº 673) e a Igreja terá que passar um exame final que abalará a fé dos crentes (CIC nº 676).

“Após o último abalo cósmico deste mundo que passa, a vinda gloriosa de Cristo acontecerá com o triunfo definitivo de Deus na Parusia de Cristo e com o Juízo final. Assim se cumprirá o Reino de Deus” (Compêndio do Catecismo da Igreja Católica nº 134).

O que significa “parousia”? Esta palavra grega pode se traduzida por “chegada”, “vinda”, “presença” ou “visita oficial”. Aparece 24 vezes no Novo Testamento e em dezoito dessas ocasiões refere-se aos últimos dias. A “parousia” de Cristo assinala o Juízo Final (ou o Último Juízo).

O Juízo Final é o momento que devemos antecipar. Nesta vida, muitas vezes, não reparamos nas injustiças que cometemos. Quando Jesus vier, Ele revelar-nos-á toda a verdade e far-nos-á toda a justiça. Apenas Ele é o Juiz Final, porque Ele é Deus, é quem tudo conhece e tudo sabe.

“Cristo julgará com o poder adquirido como Redentor do mundo, vindo para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como o procedimento de cada um em relação a Deus e ao próximo. Cada homem será repleto de vida ou condenado para a eternidade segundo as suas obras. Assim se realizará «a plenitude de Cristo» (Ef., 4,13), na qual «Deus será tudo em todos» (1 Cor., 15,28)” (CCIC nº 135).

E o anticristo, o que é? Muitas pessoas identificam o “anticristo” com alguma pessoa. No entanto, o anticristo é um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica a si próprio em vez de Deus e do seu Messianismo (CIC nº 676). A ilusão do anticristo dá-se sempre que alguém afirma poder transformar a terra num paraíso (CIC nº 677). É assim que o secularismo faz, por exemplo. Faz o homem abandonar Deus e concentrar todos os seus esforços na construção de um paraíso terrestre. A vinda final de Cristo será, pois, precedida por um último assalto aos poderes do mal (CIC nº 680).

Pe. José Mario Mandía