TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (47)

O que Deus nos disse sobre o Mundo e nós próprios?

As respostas às perguntas “de onde viemos?” e “para o que viemos?” podem ser encontradas nos três primeiros capítulos do livro do Génesis. Daí que estes capítulos sejam de extrema importância para todos os seres humanos (Catecismo da Igreja Católica nº 289). O Génesis (1:1-3) afirma: «No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra não tinha forma e estava vazia, e a escuridão envolvia a face dos abismos; e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E Deus disse “faça-se luz”; e fez-se luz».

NO PRINCÍPIO– «No princípio Deus criou os céus e a terra (Génesis 1:1)». Afirmam-se três factos nestas primeiras palavras das Escrituras: A) o Deus eterno deu início a tudo o que existe para além d’Ele próprio; B) apenas Ele é o Criador (o verbo “criar” – em Hebreu, “bara” – tem sempre Deus por sujeito); C) a totalidade do que existe (expressa na frase “os céus e a terra”) depende de Quem dá o ser (CIC nº 290). “No início” refere-se ao começo dos tempos e da sua história como objectivo final. O livro da Revelação fala-nos sobre o objectivo final: «Então eu vi um novo céu e uma nova terra; porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam falecido (Revelação 21:1)». Quando referem “no início” o que as Sagradas Escrituras querem exprimir é que o Mundo não foi criado por Deus desde a eternidade – ao contrário de Deus, o Mundo não é eterno, ele teve um princípio. São Tomás de Aquino afirmou que a criação a partir da eternidade é possível, mas a Revelação de Deus na Bíblia diz-nos que não foi assim, que o Mundo foi criado a seu tempo.

CRIADOS O CÉU E A TERRA– Apenas Deus pode criar. Dizemos que Deus criou o Mundo “ex nihilo” – a partir do nada. Deus não necessitou de nenhuma matéria-prima existente para construir o Universo. Ele começou do zero! O Mundo era disforme e vazio, e as trevas estavam sobre a face das profundezas (Génesis 1:2). Ele criou “os céus e a terra” (Génesis 1:1): ele criou absolutamente tudo (desde a mais pequena partícula subatómica à maior estrela do Universo, tudo foi criado por Ele, que tudo fez sozinho! Apenas Deus é Criador e Senhor; o Homem apenas pode desenvolver ou alterar algo que já exista.

De onde vem a expressão “ex nihilo”? Vem de II Macabeus 7:28 (um livro escrito cerca do ano 200 antes de Cristo e escrito em Grego). Uma mãe judia estava a encorajar os seus filhos a não terem medo do martírio: “Suplico-te, meu filho, que contemples o céu e a terra. Reflecte bem: o que vês, Deus o criou do nada, assim como a todos os homens”.

A TRINDADE– «O Espírito de Deus move-se sobre a superfície das águas. E Deus disse “Que haja luz”; e houve luz (Génesis 1:2-3)». Uma leitura mais cuidada revela-nos a presença do Espírito Santo e da Palavra («Deus disse»). A Criação é uma obra da Santíssima Trindade. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica nos diz: “No início era a Palavra… E a Palavra era Deus… todas as coisas foram feitas através Dele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito (João 1:1-3). O Novo Testamento revela-nos que Deus criou tudo pela Palavra eterna, o seu amado Filho. Nele ‘todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra… todas as coisas foram criadas através Dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas permanecem juntas’ (Colossenses 1:16-17). A fé da Igreja também confessa a acção criativa do Espírito Santo, o ‘doador da vida’, ‘o Espírito Criador’ (Veni, Creator Spiritus) (Vem Espírito Criador), a fonte de todo o bem” (CIC nos291 e 292).

Pe. José Mario Mandía