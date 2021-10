TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (148)

Como se obtém uma Indulgência Parcial ou Plenária?

A pessoa que deseja obter uma indulgência deve realizar bons actos para que lhe seja concedida a respectiva indulgência. A Igreja compilou uma lista das indulgências existentes, podendo ser estas consultadas no Enchiridion indulgentiarum(Manual das Indulgências, 4ª edição, 1999).

INDULGÊNCIA PARCIAL

Condição necessária para receber uma indulgência, seja parcial ou plenária (plena), é estar em estado de graça (isto é, a pessoa não estar consciente que se encontra em pecado mortal). A pessoa pode obter uma indulgência parcial de muitas formas, entre as quais:

1. ORAÇÃO JACULATÓRIA OU ASPIRAÇÃO –Elevar a mente para Deus com humilde e confiança no desempenho dos deveres e suportar as dificuldades da vida, acrescentando, pelo menos mentalmente, algumas invocações piedosas.

2. OBRAS ESPIRITUAIS E CORPORAIS DE MISERICÓRDIA –Dedicar-se com compaixão ou com os seus próprios bens, com espírito de fé, ao serviço dos irmãos necessitados.

3. MORTIFICAÇÃO –Abstendo-se livremente, em espírito, de penitências de algo lícito e agradável.

4. APOSTOLADO –Dar testemunho franco da própria fé diante dos outros, em circunstâncias particulares da vida quotidiana.

INDULGÊNCIA PLENÁRIA

No ponto 23 do Manual das Indulgências estão enumerados os requisitos básicos para a obtenção da indulgência plenária, em cinco parágrafos:

Parágrafo 1 –Para obter a indulgência plenária, além da repulsa de todo o afecto a qualquer pecado, até mesmo aos veniais, requerem-se a execução da penitência, enriquecida pela indulgência, e o cumprimento das três condições seguintes: [1] confissão sacramental, [2] comunhão eucarísticae [3] oração pelas intenções do Santo Padre.

Parágrafo 2 –Com uma só confissão podem ganhar-se várias indulgências, mas com uma só comunhão e uma só oração alcança-se uma só indulgência plenária.

Parágrafo 3 –As três condições podem cumprir-se em vários dias, antes ou depois da execução da obra prescrita; convém, contudo, que tal comunhão e tal oração sejam praticadas no próprio dia da obra prescrita.

Parágrafo 4 –Se falta a devida disposição ou se a obra prescrita e as três condições não se cumprem, a indulgência será só parcial, salvo o que se prescreve nos nos.27 e 28 em favor dos “impedidos”.

Parágrafo 5 –A condição de rezar pelas intenções do Santo Padre e recitar nessas intenções um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas podem os fiéis acrescentar outras orações conforme a sua piedade e devoção.

Na lista de acções que podem ser efectuadas há quatro para as quais a indulgência plenária pode ser obtida em qualquer dia, se bem que apenas uma vez por dia:

1– A BIBLIA.Ler piamente ou ouvir as Sagradas Escrituras, pelo menos meia hora por dia.

2– ADORAÇÃO EUCARÍSTICA.Adoração de Jesus na Eucaristia, pelo menos meia hora por dia.

3– O CAMINHO DA CRUZ.O exercício piedoso das Estações da Cruz.

4– SANTO ROSÁRIO OU AKATHIST.Recitação do Rosário ou do Akathist numa igreja ou oratório, em família ou numa comunidade religiosa, numa associação de fiéis e, em geral, quando várias pessoas se reúnem com um propósito honroso.

QUAL O SIGNIFICADO DE TUDO ISTO?

As indulgências são uma prova de que Jesus, por intermédio da Sua Igreja, está pronto para ajudar cada um de nós a reparar os nossos pecados, todos os dias da nossa vida. Isto significa que a cada dia podemos preparar-nos para ultrapassar o Purgatório e ir directamente para o Céu, caso o Senhor nos chame naquele momento; a morte não nos apanhará despreparados. Seremos como as donzelas sábias que, quando o noivo chegou, foram imediatamente admitidas ao banquete (Mateus 1-10).

Pe. José Mario Mandía