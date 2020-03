SJM de braço dado com a comunidade

COVID-19: OPERADORA DE JOGO ASSOCIA-SE AOS ESFORÇOS DE CONTINGÊNCIA DO GOVERNO

A Sociedade de Jogos de Macau está empenhada na defesa da saúde e da segurança dos seus clientes, dos seus funcionários e da comunidade em geral, e assumiu junto do Governo de Macau o compromisso de ajudar a combater e a controlar a disseminação do coronavírus no território.

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) mantém um diálogo próximo com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e com os departamentos governamentais responsáveis pela gestão da crise decorrente da propagação do Covid-19, assegura a concessionária de jogo.

A empresa, fundada por Stanley Ho, anunciou no início de Fevereiro a atribuição de um donativo, no valor de vinte milhões de patacas, às autoridades da província continental de Hubei, a região partir de onde o novo coronavírus se disseminou. O montante, que foi entregue ao Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, destinava-se ao reforço dos esforços de combate e contingência do surto epidémico na região mais afectada pelo vírus, nomeadamente para a aquisição de medicamentos e de equipamento de protecção. Na ocasião, a presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Jogos de Macau, Daisy Ho, definiu a doação como como uma expressão do compromisso que a Sociedade de Jogos de Macau assumiu junto das autoridades de Macau e da República Popular da China. “Este donativo tem a si inerente os nossos mais sinceros desejos para o povo de Hubei e para a Mãe-Pátria. A SJM associa-se com firmeza ao esforço promovido pelo Governo da RAEM e pela população de Macau no sentido de conter a propagação do coronavírus. Desejamos uma recuperação rápida às pessoas e às economias afectadas pelo vírus”, sublinha a responsável, citada numa nota de Imprensa publicada à data.

O referido donativo foi o gesto solidário de maior nomeada esboçado pela Sociedade de Jogos de Macau, mas não foi o único: a operadora de jogo também se associou aos esforços de divulgação de informação relativa ao coronavírus promovidos pelo Governo, ao disponibilizar os ecrãs gigantes nas instalações dos casinos Lisboa, Grande Lisboa, Jai Alai e Ponte 16 para a difusão das indicações do Executivo ou mensagens de apoio à comunidade.

O surto epidemiológico parece ter recrudescido em termos de infectividade, tanto em Macau como na China continental, mas os responsáveis pela Sociedade de Jogos de Macau entendem que ainda é cedo para baixar a guarda. A saúde e a segurança de clientes e funcionários é a principal prioridade para a concessionária de jogo. “A empresa adoptou e colocou em vigor protocolos de saúde e de segurança muito rigorosos e, em resposta ao novo coronavírus, também reforçámos as nossas medidas de precaução, incluindo a frequência com que as nossas instalações são limpas e desinfectadas, mesmo as que não são acessíveis por parte do público”, explicou a SJM, tendo acrescentado: “Por outro lado, temos vindo a transmitir com regularidade aos nossos funcionários informações actualizadas sobre as medidas de prevenção através dos nossos canais internos”.