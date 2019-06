SANTUÁRIO DE FÁTIMA DEDICA CURSO DE VERÃO 2019 A FRANCISCO MARTO

Biografia e contexto histórico do Santo Pastorinho

“Francisco Marto, vidente de Fátima – no centenário de morte de São Francisco Marto” é o tema da 4.ª edição dos Cursos de Verão do Santuário de Fátima, que decorrerá nos dias 10, 11 e 12 de Julho, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima.

Segundo uma nota de Imprensa enviada pelo Santuário a’O CLARIM, “na edição de 2019, ano em que se celebra o centenário da morte de Francisco Marto, pretende-se aprofundar a biografia e o contexto histórico deste importante protagonista de Fátima”.

Destinado essencialmente a “investigadores e estudantes universitários das áreas das Ciências Humanas e Sociais – História, História da Arte, Antropologia, Sociologia, Geografia Humana, Filosofia, Teologia e Ciências Religiosas –; a professores do ensino básico e secundário – História, História da Arte, Filosofia, Educação Moral e Religiosa Católica –; e a formadores, catequistas e outros agentes pastorais”, o Curso tem como objectivos “conhecer o contexto histórico-social em que viveu Francisco Marto, compreender o percurso biográfico e religioso de Francisco Marto, interpretar a figura de Francisco Marto nas fontes de Fátima, conhecer as leituras históricas, religiosas e espirituais da figura de Francisco Marto, identificar e analisar as representações artísticas de Francisco Marto, e analisar em abordagens multidisciplinares os aspetos específicos do fenómeno de Fátima”.

A participação é gratuita, devendo a inscrição ser realizada previamente através do formulário disponível em: https://tinyurl.com/y2am8csn

As cinquenta vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de chegada da inscrição.