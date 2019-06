CRISMA NA SÉ CATEDRAL

Catorze fiéis receberam o Sacramento da Confirmação

«No Domingo celebrámos o Crisma de catorze pessoas: quatro adultas, com mais de 25, 30 anos, e dez jovens. Para a realidade da comunidade católica de língua portuguesa em Macau trata-se de um número muito alto», disse a’O CLARIMo vigário paroquial da igreja da Sé Catedral. «Para um único ano, uma dezena de jovens a receber o Sacramento da Confirmação é um número muito significativo. Foram catorze pessoas ao todo, e destas, pelo menos, sete vão ser catequistas no próximo ano», acrescentou.

O facto de metade dos crismados se terem mostrado disponíveis para continuar ao serviço da Igreja é para o padre Daniel Ribeiro um factor de regozijo. O jovem sacerdote considera que o interesse demonstrado pelos jovens que receberam o Sacramento da Confirmação no Domingo é um sinal de que «a catequese deu frutos». «Um jovem passa nove anos a frequentar a catequese. Ao fim desses nove anos vamos fazer, através do comportamento dessas pessoas, a avaliação do nosso trabalho», referiu, sublinhando que «se ao fim desses nove anos a pessoa se afastar da Igreja, o que está a dizer é que a catequese não era mais do que um peso e não lhe era útil. Se, pelo contrário, essa pessoa continuar a trabalhar, continuar engajada e desenvolver um trabalho pastoral, é sinal que a catequese cumpriu os propósitos a que se propunha».

Para o final deste mês está agendado outro dos pontos altos do calendário da pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau: a festa da Primeira Comunhão. E uma vez mais as expectativas estão superadas. «Teremos a Primeira Comunhão no dia 23 de Junho. O calendário litúrgico da comunidade de língua portuguesa é bastante estável. Temos o Crisma e depois a Primeira Comunhão na altura do Corpo de Cristo», explicou o padre Daniel Ribeiro. «Este ano há mais ou menos vinte crianças a receber a Primeira Eucaristia».

Até ao final do ano, a pastoral em língua portuguesa da Diocese vai estar ainda envolvida na preparação de uma outra actividade de monta, o Dia da Juventude de Macau. «Não sei se é exactamente esta a designação, mas no dia 6 de Outubro, um Domingo, a Diocese vai organizar um evento com bandas, com música, com teatro para toda a juventude de Macau. Creio que coincide com o primeiro Domingo do Mês Missionário Extraordinário. Esta é a grande celebração prevista para esse mês de Outubro», concluiu.

Na mesma ocasião, em nome de toda a comunidade, o bispo de Macau congratulou os catequistas Fátima Figueiredo, Francisco Viseu Pinheiro, Carlos Frota e os seminaristas Josemaria Richardson Rebello de Andrade e Adriano Serro Agostinho.

Marco Carvalho