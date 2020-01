SANTUÁRIO ASSINALA CENTENÁRIO DA MORTE DE SANTA JACINTA MARTO

Crianças e adolescentes vão viver Mensagem de Fátima

Os “Primeiros Sábados com as crianças”, “Um dia com o Francisco e a Jacinta”, “Visita acompanhada” e a “Peregrinação das Crianças”, são quatro propostas concretas que o Santuário de Fátima, através do Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima, desenvolve e propõe neste ano em que se assinala o centenário da morte de Santa Jacinta Marto.

Estas propostas, dirigidas a grupos de crianças e adolescentes de maneira diversa, pretendem oferecer aos participantes uma experiência rica, significativa e dinâmica dos espaços do acontecimento de Fátima, das suas figuras de santidade e do conteúdo da sua mensagem.

No primeiro sábado de cada mês, e em resposta à devoção dos Primeiros Sábados, as religiosas da Aliança de Santa Maria desenvolvem um programa centrado na valorização da reparação e da consolação do Coração Imaculado de Maria. O programa começa às 14:00 horas (horário de Portugal) na Capelinha das Aparições e termina às 16:00 horas, com a celebração do Sacramento da Reconciliação.

Um dia com o Francisco e a Jacinta é uma proposta dirigida a grupos de crianças, com idades entre os seis e os doze anos, que tem como propósito dar a conhecer, por um lado, a vida dos santos Francisco e Jacinta Marto como modelos de santidade para os dias de hoje, concretamente para as crianças, e, por outro, a centralidade da amizade com “Jesus escondido” por meio da adoração eucarística. No fundo, é uma introdução à espiritualidade de Fátima acentuando a dimensão eucarística, que tem um lugar central. O acolhimento das crianças faz-se às 10:00 horas e o programa termina por volta das 16:00 horas, com um momento na Capelinha das Aparições. Este programa realiza-se no terceiro sábado dos meses de Janeiro, Março, Abril, Maio, Junho, Outubro e Novembro.

A Visita acompanhada, outra das propostas da pastoral das crianças visa, através de um itinerário pelos espaços do Santuário, proporcionar uma experiência vivencial com a vida dos pastorinhos. O programa começa com o visionamento de uma história – “O Dia em que o Sol bailou” –, às 10:00 horas, e termina com uma visita às Casas dos Pastorinhos, em Aljustrel.

Estas propostas são reforçadas pela Peregrinação Nacional das Crianças, uma das mais importantes que o Santuário acolhe ao longo do ano, a 9 e 10 de Junho. Destinada particularmente a crianças em grupos de catequese, esta peregrinação tem em cada ano um tema específico que serve de mote para reflexão e celebração.

Este ano, excecionalmente, no final da Missa das 11:00 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, aos sábados far-se-á sempre a bênção das crianças presentes.

Santuário de Fátima