Espiritualidade cristã – 1

Nós usamos a “espiritualidade” e a “teologia espiritual” de forma intercambiável. Pode-se dizer, seguindo outros escritores, que enquanto a “espiritualidade” se refere mais à espiritualidade prática ou aos caminhos para experimentar Deus, a “teologia espiritual” refere-se à reflexão sistemática e académica sobre as experiências de Deus. No entanto, ambos consideram a doutrina e as experiências dos santos e místicos.

O que é a espiritualidade? A palavra “espiritualidade” é uma tradução portuguesa do termo latino spiritualitas, que está relacionado com o adjectivo spiritualis(espiritual), cuja raiz é o verbo spirareque significa “respirar”, e spiritualis, “pertencente à respiração ou ao ar”. Assim como todo o Ser Humano precisa de respirar para viver, o espiritual é necessário para viver uma vida no Espírito, que é plenamente vivida por Cristo e, por meio de Jesus, naqueles nascidos do Espírito (Jo., 3,7).

Historicamente, a espiritualidade está centrada na oração, na vida ascética e nas devoções pessoais. Refere-se tradicionalmente à “vida interior”, à “autoconsciência da presença de Deus” (Richard J. Woods). Em meados do Século XX, a palavra “espiritualidade” era uma palavra muito popular e intimamente ligada à devoção, piedade, vida interior, vida da alma, vida espiritual e, finalmente, teologia espiritual. Actualmente, a espiritualidade é entendida como toda a vida de uma pessoa, uma vida que integra a vida pessoal e social, fé e boas acções, oração e trabalho, amor a Deus e amor ao próximo, contemplação e trabalho pela justiça e paz, e responsabilidade solidária para a criação de Deus. A espiritualidade leva à transcendência, a Deus, aos outros e à criação. É uma jornada interior e exterior da pessoa. A vida espiritual inclui tanto uma experiência religiosa como uma práxis ética.

A espiritualidade é muitas vezes descrita como uma busca pessoal de sentido: “O desejo de sentido é a forma mais facilmente reconhecida de fome espiritual” (R. Gula). Esta busca natural e universal, esta viagem interior pode ou não ser dirigida a Deus ou ao Espírito. Há uma espiritualidade sem Deus que é descrita de várias maneiras: dentro de um horizonte biocêntrico, ou antropocêntrico, ou cósmico como ligação respectivamente com outros seres vivos, ou seres humanos, ou com todos, inclusive os seres inanimados.

A espiritualidade é descrita de várias maneiras complementares. É testemunhar a harmonia holística na vida, estar e viver na presença de Deus, caminhando de acordo com o Espírito. A pessoa humana, o centro da espiritualidade, é corpo-alma, interioridade e relação, aberta a Deus e aos outros, e à nossa casa comum – a terra. Assim, num contexto religioso, podemos definir a espiritualidade do Ser Humano como “a afirmação da vida num relacionamento harmonioso com Deus, consigo mesmo, com a comunidade e o ambiente que nutre e celebra a integridade” (National Interfaith Coalition on Aging).

Todas as religiões e movimentos religiosos têm um tipo de espiritualidade, ou um modo de vida segundo o espírito, a razão, a fé, os mandamentos de Deus, a opção fundamental ou valor básico da vida. Assim, podemos falar de diferentes tipos de espiritualidade: espiritualidade hindu, espiritualidade budista, espiritualidade islâmica, espiritualidade secular, espiritualidade da Nova Era…

Radicalmente, a espiritualidade cristã é uma só: a experiência de Deus através de Jesus Cristo no Espírito. Dentro da tradição cristã, falamos da espiritualidade protestante, espiritualidade evangélica, espiritualidade ortodoxa e espiritualidade católica. Na tradição católica existem três formas básicas de espiritualidade cristã de acordo com os três caminhos da vivência da vocação pessoal específica, nomeadamente, a vida sacerdotal, a vida consagrada e a vida de leigo e leiga. Além disso, e dentro das várias ordens religiosas, congregações e movimentos e associações sacerdotais e leigas, existem diferentes espiritualidades específicas como, por exemplo, a espiritualidade beneditina ou franciscana, espiritualidade do Opus Dei, espiritualidade da vida ascendente, etc.

A espiritualidade cristã é, em todos os seus diferentes tipos e formas, a espiritualidade dos seguidores de Cristo, que é o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo., 14, 5-7). É a espiritualidade – ou a vida – dos crentes em Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho de Maria, divino e humano, Irmão e Salvador, o Senhor Crucificado e Ressuscitado.

Na teologia clássica, a espiritualidade pode ser definida, segundo Jordan Aumann, como “aquela parte da teologia que, partindo das verdades da revelação divina e da experiência religiosa das pessoas individuais, define a natureza da vida sobrenatural, formula directrizes para o seu crescimento e desenvolvimento, e explica o processo pelo qual as almas avançam desde o início da vida espiritual até à sua plena perfeição.

Um conhecido especialista, padre Thomas Green, SJ, define espiritualidade cristã como “todo o modo de vida, que é a nossa resposta à iniciativa de amor de Deus revelada em Jesus Cristo”. Sublinhando a sua dimensão social, Daniel Groody descreve a espiritualidade cristã desta forma: “A espiritualidade cristã é sobre seguir Jesus, viver os valores do reino de Deus, e gerar uma comunidade transformada pelo amor de Deus e dos outros”. E acrescenta: “Vivida na sua dimensão pessoal e pública, a espiritualidade cristã é a forma com a qual o coração invisível de Deus se torna visível ao mundo”. A definição de espiritualidade da teóloga Sandra Schneiders, que é frequentemente citada, diz: a espiritualidade cristã é “aquela actualização particular da capacidade de autotranscendência que é constituída pelo dom substancial do Espírito Santo, estabelecendo uma relação de entrega de vida a Deus em Cristo dentro da comunidade crente”. Ela destaca a relação com Deus Uno e Trino na comunidade dos discípulos. A espiritualidade cristã não pode ser individualista, egocêntrica, mas um guia para a descentralização, para o desapego! É comunhão de vida entre todos os membros da Igreja.

Numa palavra, a verdadeira espiritualidade cristã combina duas dimensões entrelaçadas: transcendente e imanente, pessoal e comunitária, natural e sobrenatural, contemplativa e activa, temporal e escatológica. A espiritualidade cristã considera como indissociáveis o amor a Deus e o amor ao próximo, a vida eterna e a transformação do mundo, a união com Deus e a ecojustiça que orientam os cristãos a contribuir para a construção de uma comunidade justa e fraterna na nossa casa comum.

Para terminar, sublinhamos que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de caridade: “A vida espiritual vem da caridade” (São Tomás de Aquino). A missão dos cristãos é inflamar o mundo com o amor de Jesus.

Pe. Fausto Gomez, OP