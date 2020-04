Quase milhão e meio de patacas angariadas

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PROLONGADA ATÉ 7 DE ABRIL

A campanha de solidariedade lançada há pouco mais de uma semana pela sociedade civil de Macau, tendo em vista a angariação de fundos para a aquisição de materiais de protecção para os hospitais portugueses, vai ser prolongada até à próxima terça-feira, anunciou ontem a Comissão Solidária de Macau. Até ao final da manhã de ontem, a iniciativa já tinha angariado quase um milhão e meio de patacas. Só a APOMAC contribuiu com mais de duzentas mil.

A Comissão Solidária de Macau – organismo criado no início da semana passada e que reúne mais de duas dezenas de associações e instituições de matriz portuguesa do território – vai prolongar até 7 de Abril o período de recolha de donativos no âmbito da campanha de angariação de fundos para a aquisição de equipamentos de protecção para os profissionais de saúde portugueses, destacados para a linha da frente no âmbito do combate ao Covid-19.

Os responsáveis pela iniciativa justificam a decisão com as celebrações, no sábado, das festividades do Cheng Ming (Dia de Finados) e a consequente interrupção da actividade bancária na próxima segunda-feira, dia para o qual estava agendado o balanço operacional da campanha. Originalmente, a conta criada pelo Banco Nacional Ultramarino devia permanecer aberta até dia 5 de Abril, pelo que, deste modo, a “Covid-19 Portugal Conta Solidariedade”, com o número 9016556516, mantém-se aberta até à hora de fecho do expediente do BNU no dia 7 de Abril.

Até ao final da manhã de ontem, haviam sido canalizadas para a referida conta um total de um milhão 473 mil 787 patacas. Um dos contributos mais significativos foi dado pela Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), que ontem depositou duzentas mil patacas, graças ao contributo dado por cerca de sete dezenas de associados. «Tivemos praticamente cinco dias para a angariação de fundos. Decidimos no sábado passado e começámos a trabalhar logo de imediato. Emitimos um comunicado que publicámos nos jornais e exortámos os nossos associados a contribuir com algo para Portugal, numa fase em que o País está com grandes dificuldades na aquisição de equipamentos de protecção e outro material médico», explicou Francisco Manhão, em declarações a’O CLARIM.

O presidente da APOMAC espera que o montante possa vir a aumentar ligeiramente até ao final da semana, uma vez que a associação continua a recolher donativos.

O valor total angariado com a iniciativa de solidariedade será canalizado para a aquisição de máscaras e de outro equipamento médico, sendo o envio para Portugal coordenado pela Embaixada de Portugal na República Popular da China e centralizado no Ministério da Saúde português.

Marco Carvalho