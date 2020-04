Papa alerta para risco de genocídio viral

COVID-19

O Papa Francisco critica os políticos que ignoram as medidas destinadas a proteger a população da pandemia do Covid-19, falando mesmo em “genocídio viral”.

A posição é assumida numa carta ao presidente da Comissão Pan-Americana de Juízes para os Direitos Sociais, Roberto Andrés Gallardo, de que o portal “Vatican News” divulga passagens.

“Os Governos que enfrentam a crise mostram a prioridade das suas decisões: primeiro as pessoas. E isso é importante, pois sabemos que defender as pessoas supõe um prejuízo económico”, admite.

O Papa destaca que “alguns Governos adoptaram medidas exemplares com prioridades bem definidas para defender a população”.

“É verdade que essas medidas ‘incomodam’ aqueles que são obrigados a cumpri-las, mas é sempre para o bem comum e, que a longo prazo, a maioria das pessoas as aceite e avance com uma atitude positiva”, refere.

“Estamos todos preocupados com o crescimento, em progressão geométrica, da pandemia. Sinto-me feliz com a reacção de tantas pessoas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, voluntários, religiosos, sacerdotes que arriscam as suas vidas para curar e defender as pessoas saudáveis do contágio”, ressalta Francisco.

O Papa considera que é necessário começar a preparar, desde já, o pós-pandemia e as crises que podem derivar deste período de isolamento social, com situações de fome, violência ou exploração financeira.

Francisco cita a economista Mariana Mazzucato, professora da University College London, autora do livro “O valor de tudo. Quem produz e quem subtrai na economia global”, no qual se questiona o papel de especuladores e financiadores no sistema financeiro.

In ECCLESIA