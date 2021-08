PUBLICAÇÕES CLARETIANAS LANÇAM NOVO LIVRO NO FINAL DO MÊS

Hong Kong louva as virtudes de São José

É uma das mais pequenas quase-paróquias da diocese de Hong Kong, mas propõe-se celebrar, em grande, o Ano de São José. A aldeia piscatória de Tai O, na ilha de Lantau, é palco até Dezembro de uma exposição que propõe familiarizar católicos e não católicos com a figura do Patrono Universal da Igreja. Em Setembro, a pequena localidade recebe um festival da canção inspirado nas virtudes do pai adoptivo de Jesus Cristo. Em Macau, a efeméride é assinalada com o lançamento, ainda este mês, de um novo livro sobre São José.

É uma das mais “sui generis” atracções turísticas de Hong Kong e até ao final do ano está no epicentro das celebrações do Ano de São José, organizadas pela diocese da região vizinha. Conhecida pelas suas palafitas, por uma comunidade piscatória secular e por ser o ponto de partida para as excursões ao raríssimo golfinho branco chinês, a localidade de Tai O pode ser pequena em fé e em tamanho, mas quer celebrar, em grande, as virtudes e o exemplo de São José, num ano que a Igreja Católica consagra ao pai adoptivo de Jesus Cristo.

A aldeia piscatória, situada no extremo ocidental da ilha de Lantau, acolhe desde Junho uma mostra sobre o padroeiro dos moribundos e protector dos trabalhadores, tendo encomendado uma estátua monumental de São José Dormindo, produzido curtas-metragens e irá acolher, em Setembro, durante a festa da Natividade de Nossa Senhora, um festival da canção que tem na figura do zeloso carpinteiro a sua principal inspiração.

«Cantar as virtudes de São José é uma das formas que concebemos com o objectivo de celebrar o Ano de São José. Assim que o Papa Francisco proclamou o corrente ano, começámos a pensar naquilo que podíamos fazer para que o maior número de pessoas possível possa ficar a conhecer um pouco mais sobre São José. Em Junho deste ano demos o pontapé de saída nas celebrações com a inauguração da exposição “Conhecer São José”, uma mostra que vai permanecer patente ao público, em Tai O, até 8 de Dezembro», explicou o padre Jojo Ancheril, em declarações a’O CLARIM. «Também encomendámos uma imagem de São José Dormindo com três metros de amplitude e produzimos uma pequena curta-metragem intitulada “Os Quatro Sonhos de São José”, no âmbito desta exposição. No final de Julho, lançámos um outro vídeo intitulado “Pai Extremoso – São José” e, este mês, a subsidiária de Macau das Publicações Claretianas vai publicar um novo livro sobre São José; a 8 de Setembro temos ainda o festival da canção. Mais tarde, em meados de Setembro e até Outubro, vamos ter outra actividade denominada “Navegando com São José”», elencou o sacerdote indiano.

As canções vencedoras do concurso de escrita e composição de temas musicais, lançado no início do corrente mês, vão ser divulgadas a 8 de Setembro, na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, durante as festividades da Natividade de Nossa Senhora. Os responsáveis pela iniciativa vão distinguir com prémios pecuniários, no valor de dois mil, mil, e quinhentos dólares de Hong Kong, as composições que melhor conseguirem representar o carácter virtuoso de São José. O certame atraiu o interesse de participantes de vários pontos do planeta, e Macau não é excepção. «A ideia de lançar este concurso foi buscar inspiração a uma das nossas paroquianas, de nacionalidade filipina. Um dia ela disse-me que tinha composto três canções para louvar o Senhor e ocorreu-me que talvez não fosse má ideia compor temas para louvar São José. Foi então que surgiu esta ideia de organizar um concurso de composição de canções sobre São José», explicou o missionário da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. «Esta competição está aberta a pessoas de todo o mundo. Há pessoas da Índia e de Macau que já demonstraram interesse em participar. Trata-se, ao fim e ao cabo, de uma nova forma de evangelização», sublinhou o padre Ancheril.

NOVO LIVRO NO PRELO

O empenho colocado por Tai O na celebração do Ano de São José é tanto mais surpreendente, quanto a dimensão diminuta da pequena comunidade católica local. De acordo com o sacerdote, a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro raramente recebe mais do que uma dezena de fiéis em simultâneo: «Que eu saiba, há apenas cerca de duas dezenas de católicos em Tai O e são, na maioria, idosos. Destes, apenas cinco ou seis frequentam com regularidade a Igreja. A população está a envelhecer e as gerações mais novas vivem e trabalham na cidade. Esta é, ainda assim, uma das razões pelas quais decidimos organizar todas estas actividades em Tai O. Estas iniciativas podem atrair locais ou mesmo visitantes de outras paragens». «Há também muitos filipinos e muitos católicos a viver em Tai O, ou nos arredores, que falam Inglês. Desde Junho de 2020 que celebramos missa e realizamos serviços religiosos em língua inglesa. Com as nossas actividades esperamos poder atrair mais pessoas para a mensagem de Cristo».

Em Macau, o Ano de São José tem sido assinalado de forma discreta, mas não foi esquecido pela subsidiária de Macau das Publicações Claretianas. A organização, liderada pelo padre Jijo Kandamkhulaty, está a preparar, ainda para este mês, o lançamento de um novo livro sobre o protector dos trabalhadores e patrono dos moribundos. «No início do ano, as Publicações Claretianas de Macau publicaram um livro denominado “以父親的心(Com um Coração de Pai)” para assinalar o início das nossas celebrações. Este livro tem por objectivo encorajar à reflexão sobre a leitura da “Patris Corde”, a Carta Apostólica do Papa Francisco em que o Pontífice nos pede para aprendermos com São José. No final de Agosto, como referia, vamos publicar uma segunda obra sobre São José. Este segundo livro é uma sugestão para que meditemos com São José durante 31 dias», concluiu o padre Jojo Ancheril.

Marco Carvalho

LEGENDA:

Aldeia piscatória de Tai O