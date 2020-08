PRIMEIRO DOMINGO DE AGOSTO MARCADO PELO REGRESSO DE MILHARES DE FIÉIS A FÁTIMA

Peregrinação dos Migrantes será presidida pelo Bispo de Santarém

O Santuário de Fátima acolheu no último Domingo milhares de peregrinos na missa a que o reitor da instituição presidiu, no Recinto de Oração, num dos momentos mais participados, desde o início da pandemia do Covid-19.

“Este primeiro Domingo de Agosto foi, porventura, o primeiro momento deste ano, em contexto de pandemia, a registar a afluência de milhares de peregrinos à Cova da Iria”, refere uma nota da instituição enviada à Agência ECCLESIA.

O reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, falou na sua homilia da lógica da «compaixão e da partilha».

«A lógica de cada um por si, que compreendemos muito bem porque é sedutora, sobretudo quando nós temos o necessário, que é apenas outra forma de dizer egoísmo, que se manifesta na indiferença perante os outros, é a lógica que Jesus rejeita», afirmou.

A intervenção, divulgada pelo Santuário de Fátima, ligou a Eucaristia ao pão diário, necessário para a vida terrena, desafiando os peregrinos presentes na Cova da Iria, e os peregrinos que seguiam a celebração pelos Meios de Comunicação Social e Digital, a olhar para o milagre da multiplicação dos pães e a fazer dele um desafio de vida.

«Este milagre está ao nosso alcance: gostaríamos que Deus viesse resolver de forma imediata, fácil e indolor, os problemas que nos afligem. Mas este não é o modo de agir de Deus; Ele continua a realizar estes milagres, mas fá-lo através de nós», observou o sacerdote.

O Santuário de Fátima destaca que a celebração decorreu “no respeito pelas regras sanitárias em vigor”, com uso de máscara e distanciamento social.

Nos próximos dias 12 e 13 vai decorrer a peregrinação internacional aniversária de Agosto, também conhecida como a Peregrinação dos Migrantes e Refugiados, que será presidida pelo bispo de Santarém, D. José Traquina.

Desde 30 de Julho, o Santuário propõe um “ itinerário de aprofundamento espiritual, em oito passos, de forma a preparar a participação efectiva dos peregrinos neste momento tão especial”.

