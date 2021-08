PAPA RETOMOU AUDIÊNCIAS GERAIS DAS QUARTAS-FEIRAS

Francisco alerta contra «falsos pregadores»

O Papa alertou no Vaticano para os «falsos pregadores» que deturpam o Evangelho, falando a centenas de peregrinos que participaram no reinício das audiências gerais das quartas-feiras.

«Não se pode negociar com a verdade do Evangelho», destacou Francisco, no Auditório Paulo VI. «A fé em Jesus não é uma mercadoria a negociar. É salvação, é encontro, é redenção. Não se vende a bom preço», insistiu.

As audiências gerais estiveram suspensas no último mês, como é tradição no Vaticano; nesse período o Papa foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar um problema no cólon.

O encontro da passada quarta-feira retomou o ciclo de catequeses que Francisco dedica à Carta de São Paulo aos Gálatas, uma jovem comunidade cristã, alvo de «desorientação» face a vários pregadores que exigiam o cumprimento da lei de Moisés, como os judeus.

«A pregação realizada pelos novos missionários, estes da novidade, não pode ser o Evangelho. Mais, é um anúncio que distorce o verdadeiro Evangelho porque impede de alcançar a liberdade – esta é uma palavra-chave – adquirida pela fé», apontou.

O Papa destacou que São Paulo interveio de imediato para evitar «cedências num terreno tão decisivo», porque o Evangelho é «um só e é aquele que ele anunciou».

A reflexão recordou que Paulo era acusado de ser pouco «ortodoxo», face à tradição judaica, mas sabia que a sua missão era anunciar «a novidade do Evangelho, que é uma novidade radical». «Não é uma novidade passageira: não há evangelhos “na moda”, o Evangelho é sempre novo, é novidade», acrescentou.

Francisco alertou também para alguns movimentos que pregam o Evangelho «à sua maneira». «Às vezes com carismas verdadeiros, próprios, mas depois exageram e reduzem todo o Evangelho ao movimento. E este não é o Evangelho de Cristo: este é o Evangelho do fundador, da fundadora – isso pode ajudar no início, mas no fim não dá frutos, porque não tem raízes profundas», indicou.

No final do encontro, o Papa dirigiu uma saudação aos fiéis de língua portuguesa: «Queridos irmãos e irmãs, ao retomarmos os nossos encontros semanais, hoje, memória de São João Maria Vianney, convido-vos a rezar de maneira especial pelos vossos párocos e por todos os sacerdotes. Que eles, inspirados pelo exemplo do Santo Cura D’Ars, ofereçam as suas vidas à missão de pregar o Evangelho da salvação. Deus vos abençoe».

In ECCLESIA