PAPA APOIA IGREJA NAS FILIPINAS E DESLOCADOS NA FRONTEIRA ENTRE A POLÓNIA E A BIELORRÚSSIA

Santo Niño invocado pelo Santo Padre

O Papa Francisco enviou uma ajuda de duzentos mil euros (cerca de um milhão e 825 mil patacas) para a Igreja nas Filipinas, de auxílio às consequências do tufão Rai, e para a Cáritas Polaca, para apoiar os migrantes na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

Num comunicado divulgado na terça-feira, pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral informa que os cem mil euros para a Igreja nas Filipinas vão ajudar as “dioceses mais afectadas” pelo tufão “em obras assistenciais”.

Este contributo, enviado com colaboração com a Nunciatura Apostólica nas Filipinas, faz parte da ajuda que está a ser dinamizada na Igreja Católica e que envolve, “para além de várias Conferências Episcopais, numerosas organizações caritativas”.

O Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral recorda que os efeitos da passagem do tufão Rai afectaram cerca de oito milhões de pessoas em onze regiões e causou inúmeros “danos materiais”, segundo fontes das Nações Unidas.

O Papa evocou as vítimas da passagem do tufão Rai, no dia 19 de Dezembro de 2021, após a recitação do Ângelus, no Vaticano. «Que o Santo Niño traga consolação e esperança às famílias em maiores dificuldades e nos inspire a todos nós para ajudar concretamente. A primeira ajuda concreta é a oração. E outras ajudas», disseFrancisco.

O comunicadodo Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral informa que o Papa também vai ajudar os migrantes que estão na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

Francisco vai enviar cem mil euros para a Cáritas Polaca, um apoio a uma “situação de conflito que se prolonga há mais de dez anos”.

O Papa condenouas mortes de migrantes às portas da Europa, evocando as crises no Canal da Mancha, Bielorrússia e Mediterrâneo para pedir o fim de qualquer «instrumentalização» desta situação, a 28 de Novembro, de 2021, no Vaticano.

FRANCISCO REZA PELA POPULAÇÃO DO TONGA

Na quarta-feira, o Papa rezou no Vaticano pela população do Tonga, evocando o impacto da erupção de vulcão submarino Hunga Tonga Hunga Ha’apai, no último sábado.

«O meu pensamento vai para as populações das ilhas do Tonga, atingidas nos últimos dias pela erupção do vulcão submarino, que provocou elevados danos materiais», referiu, no final da Audiência Pública semanal, que decorreu no Auditório Paulo VI. «Estou espiritualmente próximo de todas as pessoas atingidas, implorando a Deus que alivie o seu sofrimento», acrescentou.

In ECCLESIA