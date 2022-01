PRIMEIRO FÓRUM DO ANO TEM O JESUÍTA YVES VENDÉ COMO ORADOR

Instituto Ricci explora os caminhos da transformação espiritual

O Instituto Ricci de Macau (IRM) promove ao final da tarde de 24 de Janeiro uma palestra “online” focada no desígnio da transformação espiritual. A iniciativa tem como orador o jesuíta francês Yves Vendé, professor de filosofia na Universidade Católica de Lille. Vendé, um especialista na obra do filósofo francês Pierre Hadot, propõe-se abordar não apenas o contributo da filosofia como ponto de partida para a transformação espiritual, mas sugere também um exercício comparativo entre a Filosofia Grega Clássica e a abordagem ao Confucionismo, tal como foi concebida por Zhu Xi há um milénio.

Para o director do IRM, padre Stephan Rothlin, o pensamento filosófico é equiparável à prática contemplativa e pode abrir as portas não só à transformação individual, mas também da comunidade, entendida como um todo. «Uma abordagem filosófica que possa reflectir sobre a vida quotidiana pode, por exemplo, permitir que preconceitos há muito enraizados possam, finalmente, ser ultrapassados. Se uma abordagem filosófica também estiver aberta à dimensão espiritual e à Bíblia, é fascinante reflectir, por exemplo, sobre a forma como a prática quotidiana de oração contemplativa pode ser decisiva, não apenas na transformação de indivíduos, mas também de comunidades inteiras», sustenta o sacerdote. «Do ponto de vista dos ensinamentos confucionistas, tal como foram sintetizados por Zhu Xi, estudar e praticar os textos clássicos não serve mais que o desígnio do auto-cultivo. Por outras palavras, o embate com uma “objectividade dura” – um mestre, relações ou textos clássicos – leva os estudantes a confrontar a exterioridade e a ser transformados por ela. Houve sempre uma tensão criativa entre a reflexão sobre os aspectos lógicos e à prática existencial da filosofia na Tradição Ocidental», acrescenta o padre Stephan Rothlin.

A palestra, que se irá realizar entre as 18 horas e 30 e as 20:00 horas, é a primeira a abordar este ano o tema da transformação espiritual, mas não é, de todo, a única. Ao longo do ano, o tópico vai ser aflorado de diversas perspectivas, adianta o director do IRM: «Durante o chamado Ano Inaciano 2021-2022, o Instituto Ricci de Macau também se vai centrar no tópico da transformação espiritual, uma vez que reflecte os factores decisivos que abriram o caminho para a profunda conversão de Santo Inácio há quinhentos anos. Portanto, esperamos ser capazes de explorar de forma mais profunda os diferentes aspectos necessários, tendo em vista a conversão e a transformação, tanto ao nível dos indivíduos, como das instituições».

Depois de Yves Vendé proceder a uma análise comparativa entre a Filosofia Grega Clássica e o Neoconfucionismo, em Fevereiro é a vez de Edmond Eh, docente da Universidade de São José, explorar as ligações intrínsecas entre a Ética Aristotélica e a Ética Confuciana. No final de Março, Bernard Lee, professor da prestigiada Universidade de Oxford, vai abordar os factores decisivos da educação jesuíta e perceber de que forma podem contribuir para um novo estilo de liderança. Em Abril, Claudia von Collani, docente na Universidade de Wurzburg, na Alemanha, vai partilhar as conclusões da sua investigação sobre Johann Adam Schall von Bell e o contributo que o jesuíta alemão deu como missionário na China, ao combinar Ciência e Fé.

M.C.