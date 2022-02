PÃO PORTUGUÊS EM FOCO NO CENTRO CULTURAL CARDEAL NEWMAN

Porquê os nomes “Jesuíta” e “Pão de São Lourenço”?

A cultura portuguesa vai estar em destaque nas instalações do Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman a 27 de Fevereiro. A entidade, situada na Calçada da Vitória, acolhe um seminário sobre as origens do pão português, ministrado pela musicóloga Flora Chan. Os participantes vão poder levar para casa um “Jesuíta” e um “Pão de São Lourenço”.

Depois da música, o pão e a doçaria tradicional. O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman continua a apostar forte na divulgação da cultura lusa e vai promover no último Domingo deste mês uma palestra sobre a arte portuguesa de trabalhar o pão e as massas levedadas.

A iniciativa, conduzida por Flora Chan, irá abordar em concreto a relação entre o Catolicismo e a tradição portuguesa, no que à panificação e à doçaria diz respeito.

A jovem musicóloga, que estudou etnomusicologia em Portugal e foi a primeira académica a estudar o património musical da comunidade macaense, vai procurar explicar por que razão iguarias como os “Jesuítas” e pães como o “Pão de São Lourenço” adquiriram a designação que ostentam.

A palestra, denominada “Olá Bakery Talk”, decorre a partir das 15:00 horas, do dia 27 de Fevereiro, sendo a segunda iniciativa que o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman dedica à cultura portuguesa, depois de em 2020 ter organizado um certame sobre música tradicional portuguesa. «Temos vindo a tentar organizar uma série de seminários e palestras sobre a cultura portuguesa. Organizámos uma primeira palestra sobre música portuguesa em 2020 e, a que vamos ter no final do mês, é sobre o pão português. É o primeiro seminário de natureza gastronómica que o Centro organiza, no âmbito do nosso humilde esforço para ajudar a promover a cultura portuguesa», explicou Cecilia Cheong, porta-voz da entidade cultural, em declarações a’O CLARIM.

A iniciativa, cuja inscrição custa cem patacas, oferece aos participantes a possibilidade de discutir a origem de alguns dos mais populares pães de Portugal, mas também de os provar. Os responsáveis pela actividade esperam atrair cerca de quarenta pessoas. «É uma palestra sobre a origem do pão português e de iguarias como os “Jesuítas” e o “Pão de São Lourenço”. Não vamos preparar o pão nas nossas instalações, mas a palestrante vai trazer consigo o pão e o bolo que acabei de lhe referir para que os participantes os possam provar enquanto bebem um café. O custo da inscrição inclui dois pães. Esperamos que cerca de quarenta pessoas se juntem a nós», concluiu Cecilia Cheong.

M.C.