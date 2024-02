PAIS DA IGREJA (17)

Duas escolas e um milagreiro

ESCOLA DE CESAREIA MARÍTIMA – Orígenes deixou Alexandria (Egipto) em 231 d.C., quando o bispo Demétrio se tornou hostil e se estabeleceu em Cesareia Marítima (Palestina). Foi em Cesareia onde fundou uma escola. Ele e o presbítero Pânfilo construíram a mais extensa biblioteca eclesiástica da época. A biblioteca continha mais de trinta mil manuscritos. No scriptorium (sala de escrita) anexo à biblioteca, Orígenes supervisionava a cópia das Escrituras.

Estudiosos que mais tarde seriam declarados Padres da Igreja estudaram na Escola de Cesareia: Jerónimo, Gregório Taumaturgo (o “Fazedor de Milagres”), Eusébio de Cesareia juntamente com os Capadócios (Basílio o Grande, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo).

ESCOLA DE ANTIOQUIA – Alguns estudiosos sentiram que Orígenes enfatizou demais o significado alegórico da Sagrada Escritura, então Luciano de Samósata fundou outra escola, desta vez em Antioquia (Síria), para se aprofundar mais no significado literal do texto.

Enquanto a Escola de Cesareia foi inspirada por Platão e, portanto, idealista e especulativa, a Escola de Antioquia foi influenciada por Aristóteles e, portanto, era realista e prática.

Os estudiosos de Cesareia trabalharam nos tipos ou figuras (cf. Catecismo da Igreja Católica, nos 117 e 1094) de Cristo nas Escrituras. Assim, para eles, havia muito mistério nas Escrituras que precisava ser desenterrado. Os estudiosos de Antioquia, por outro lado, não acreditavam que cada declaração fosse uma prefiguração de Cristo.

A Escola de Cesareia também enfatizou a união das naturezas humana e divina em Cristo, enquanto a Escola de Antioquia enfatizou a distinção entre as naturezas humana e divina. A Escola de Antioquia influenciaria mais tarde o pensamento de Nestório, que propagou o erro de que existem duas pessoas em Cristo: uma humana e outra divina.

GREGÓRIO, O FAZEDOR DE MILAGRES – Como mencionado anteriormente, um dos estudiosos que veio ouvir Orígenes na sua escola em Cesareia foi Gregório Taumaturgo (o “Fazedor de Milagres”). Gregório nasceu por volta do ano 213 no seio de uma família pagã da alta classe. “Tinha um irmão, Atenodoro, e, seguindo o conselho de um de seus tutores, os jovens estavam ansiosos para estudar Direito na Faculdade de Direito de Beirute, então uma das quatro das cinco escolas famosas do mundo helénico.

Na época, também o seu cunhado foi nomeado assessor do governador romano da Palestina; os jovens tiveram, portanto, a oportunidade de servir de escolta para a sua irmã até Cesareia, na Palestina. Ao chegarem àquela cidade, souberam que ali residia o célebre erudito Orígenes, chefe da escola catequética de Alexandria. A curiosidade os levou a ouvir e conversar com o mestre, e o seu encanto irresistível fez o resto. Logo os dois jovens esqueceram tudo sobre Beirute e a lei romana, e se entregaram ao grande mestre cristão, que gradualmente os conquistou para o Cristianismo” (“São Gregório de Neocesarea”, Enciclopédia Católica. Novo Advento. https://www. newadvent.org/cathen/07015a.htm).

Pe. José Mario Mandía