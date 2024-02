CURSO ARRANCA A 4 DE MARÇO E TERMINA A 24 DE JUNHO

Diocese lança formação sobre Ética Social

Depois da ética médica, a ética social e a relação entre princípios éticos e a fé. A Comissão Diocesana para a Formação Catequética lança, a 4 de Março, a terceira parte do Curso Intensivo sobre preceitos éticos e princípios morais que está a promover desde o início do ano passado.

A formação, que se estende até 24 de Junho e contempla um total de doze sessões, pretende ajudar os participantes a compreender melhor o enquadramento lógico em que se alicerçam os padrões de vida éticos que conformam a vida em sociedade.

Se a segunda parte do curso esteve direccionada para o valor da vida e centrada em questões como a relação médico-paciente, a objecção de consciência na Medicina, o aborto e a eutanásia, entre 4 de Março e 24 de Junho, os participantes vão analisar conceitos como natureza e dignidade humana, disciplina social, direitos humanos e modelos económicos. A formação reserva uma das sessões – a segunda, agendada para 11 de Março – ao processo de desenvolvimento da Doutrina Social da Igreja, mas, fundamentalmente, os quatro formadores convidados pela Comissão Diocesana para a Formação Catequética vão discorrer sobre a posição da Doutrina da Igreja em relação a alguns dos temas fundamentais da actualidade, como a globalização, o ambiente, a liberdade de expressão ou a sociedade da informação.

O curso tem como principal formador o padre Yip Tai Ho, actual supervisor do Instituto Salesiano. Com um mestrado em Ética e em Teologia obtido na Universidade Católica da América, o padre Yip vai proceder, na primeira das doze sessões, a uma revisão de alguns dos conceitos fundamentais no domínio da ética, antes de abordar a 18 de Março os quatro princípios da disciplina social e de apresentar, uma semana depois, os contornos estruturais da teoria dos direitos humanos tal como é vista pela Igreja Católica.

Depois da paragem motivada pela celebração da Páscoa da Ressurreição, o sacerdote salesiano dá a conhecer as linhas gerais das reflexões da Igreja sobre Sistemas Sociais, antes de se debruçar sobre a dignidade do trabalho e de oferecer uma pequena introdução aos fundamentos da teologia ecológica.

Para além do padre Yip Tai Ho, o curso é administrado por três outros formadores, todos eles docentes em instituições de Ensino Superior de Hong Kong. A 11 de Março, Mary Yuen Mee-Yin, professora de ética social na Escola de Teologia e Filosofia do Seminário do Espírito do Santo, irá abordar o desenvolvimento da Doutrina Social Católica, e Cheung Chi Kei, professor associado do Departamento de Política e Relações Internacionais da Escola de Ciências Sociais da Universidade Baptista de Hong Kong, vai falar primeiro quanto aos ensinamentos da Igreja sobre os modelos económicos, a 15 de Abril, antes de se pronunciar, uma semana depois, sobre a globalização e o magistério da Igreja.

Anthony Lam Sui-ki, professor assistente do Departamento de Jornalismo e de Comunicação da Universidade Shue Yan de Hong Kong, lecciona a restante sessão, a 29 de Abril, dedicada aos ensinamentos da Igreja sobre a liberdade de imprensa e a ética da comunicação.

Ministrada em Cantonense, a formação comporta um custo de inscrição de mil e 500 patacas, mas a Comissão Diocesana para a Formação devolve um terço do valor cobrado a quem não faltar a nenhuma das doze sessões.

Marco Carvalho