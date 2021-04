Igreja Católica com ligações à Madeira

A história do Catolicismo no Nepal começa com a inclusão do seu território na diocese do Funchal, em 1514, e, mais tarde, em 1533, na diocese de Goa. O primeiro sacerdote católico a entrar no Nepal foi o jesuíta português padre João Cabral, em 1628. Deixou a semente do seu testemunho.

Em 1670, o rei Pratap Malla convidou os jesuítas a estabelecerem-se no País. Em 1703, os capuchinhos italianos realizaram obras de evangelização na parte central e oriental do Nepal. A conquista do poder por parte dos Gorkha, em 1769, impediu a evangelização por quase dois séculos. Somente em 1951, alguns jesuítas indianos e americanos puderam entrar no Nepal para ensinar, mas sem exercitar o ministério pastoral. Analogamente aconteceu para as irmãs de Nossa Senhora de Loreto, em 1955. Em 1968, foi ordenado o primeiro sacerdote nepalês, jesuíta. Em 1973, foram adoptadas pelas autoridades medidas severas para evitar as conversões ao Cristianismo, e dezenas de cristãos foram presos sem julgamento. Em 7 de Outubro de 1983, o território do Nepal, até então sob a jurisdição da diocese indiana de Pattna, é erigido em Missão sui iuris, com sede na capital Kathmandu, confiada aos jesuítas. No final dos anos 80, várias congregações religiosas, masculinas e femininas, abriram suas casas em vários locais do País. Em 8 de Novembro de 1996, a missão no Nepal é elevada a Prefeitura Apostólica, e em 10 de Fevereiro de 2007 a Vicariato Apostólico, tendo como primeiro Vigário Apostólico o padre Anthony Francis Sharma, natural de Kathmandu, que foi o responsável desde a criação da Missio sui iuris. O actual Vigário Apostólico, nomeado em 25 de Abril de 2014, é D. Paulo Simick, do clero de Darjeeling.

A conversão ao Cristianismo continua proibida por lei, mas, desde 1990, a lei nunca foi aplicada, o que permitiu que o número de cristãos aumentasse desde então. A Igreja no Nepal continua a crescer e está cada vez mais activa. É o país do mundo onde mais cresce o número de cristãos, embora entre estes os evangélicos e os pentecostais sejam a maioria.

A obra social da Igreja Católica (Catholic Relief Services, CÁRITAS), principalmente da Caritas Nepal realiza inúmeros programas no País, incluindo a luta contra o tráfico de mulheres e crianças e a ajuda às pessoas afectadas por enchentes e deslizamentos de terra .Esta obra social da Catholic Relief Services vem coordenada de Nova Deli como parte do Escritório para o Sudeste Asiático. Como uma demonstração de cooperação inter-religiosa, a tocha olímpica foi levada ao topo do monte sagrado de Makalu, tendo sido antes abençoada pelo Papa Bento XVI e pelo Dalai Lama.

Segundo o Anuário Estatístico da Igreja, o Nepal tem 29 milhões 129 mil habitantes, dos quais oito mil católicos. Existem onze paróquias, sessenta estações missionárias, um bispo, dezoito sacerdotes diocesanos e 58 religiosos, doze religiosos não sacerdotes e 165 religiosas. A Igreja administra dezassete centros de assistência e beneficência, e 22 escolas maternas, 28 primárias e 23 médias, entre inferiores e superiores.

É uma Igreja missionária. Religiosas e sacerdotes vivem geralmente em condições das mais simples possíveis, em aldeias de maioria hindu. Com a sua presença solidária e empenhada, dão testemunho do amor de Deus.

ANDRÉ LAGOS

In Boa Nova – atualidade missionária