MISSIONÁRIOS CLARETIANOS LANÇAM CAMPANHA DE APOIO

Refugiados ucranianos recebem ajuda de Macau

Presentes em 69 países e territórios, os missionários da Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria estão a ajudar mães e crianças a sair da Ucrânia. Em Macau, os claretianos lançaram uma campanha de angariação de fundos para ajudar os refugiados que procuraram abrigo na vizinha Polónia.

As missões claretianas em Macau e Hong Kong lançaram, no início do mês, uma campanha de angariação de donativos para ajudar os milhares de cidadãos ucranianos que se refugiaram na vizinha Polónia. Desde o início da investida russa, a 24 de Fevereiro, mais de dois milhões de ucranianos abandonaram o País. Destes, cerca de um 1,4 milhões procuraram abrigo na Polónia, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Com missões tanto na Polónia, como na Ucrânia, a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria posicionou-se no terreno desde as primeiras horas do conflito, quer ajudando a retirar mulheres e crianças da Ucrânia, quer prestando apoio às pessoas que cruzam a fronteira com a Polónia. “Esta situação levou a que os nossos irmãos em Truskavets [cidade onde a missão claretiana na Ucrânia está localizada], para além de conduzirem os trabalhos paroquiais que lhe foram consignados, também começassem a servir como condutores e a transportar mães com crianças até à fronteira polaca. Eles estão a angariar comida, roupas e medicamentos. Por vezes dão algum dinheiro aos que fugiram de mãos a abanar das regiões assoladas pela guerra”, escreveu o padre Piotr Bęza, superior provincial dos claretianos na Polónia, numa carta publicada na íntegra pelo portal electrónico do Sunday Examiner, o jornal em língua inglesa da diocese de Hong Kong. “Temos consciência de que a nossa capacidade é limitada e ficamos satisfeitos com o facto de muitos de vós estarem a perguntar sobre formas de poderem ajudar. (…) Estamos plenamente conscientes de que a actual situação vai piorar e, provavelmente, vai prolongar-se por bastante tempo; por isso, queremos ajudar de uma forma estruturada e prudente”, acrescenta o responsável.

O apoio oferecido no terreno pelos claretianos destacados para a Polónia e para a Ucrânia levou a comunidade claretiana de Macau e de Hong Kong a lançar, nos primeiros dias do mês, uma campanha de angariação de fundos para ajudar os deslocados de guerra. Em Macau, numa iniciativa coordenada pelo padre Jijo Kandamkulathy, os missionários abriram duas contas no Banco Nacional Ultramarino – uma em patacas (n.º 9005755549) e outra em dólares de Hong Kong (n.º 9005755566) – para angariar donativos para os refugiados ucranianos na Polónia. O dinheiro recolhido deverá ser utilizado para ajudar a distribuir aos afectados pelo conflito bens essenciais como comida, água e também acomodação.

M.C.