CANADIANA BONNIE LEE É A ORADORA CONVIDADA

Terapia de casal na USJ

A Faculdade de Ciências Sociais e da Educação da Universidade de São José vai promover, a 23 de Abril, uma palestra sobre um novo modelo de terapia de casal – a Congruence Couple Therapy – e a forma como a correspondência de carácter entre marido e mulher pode ajudar a tratar e a resolver problemas como o alcoolismo, vício do jogo ou questões de saúde mental.

A palestra tem como oradora a canadiana Bonnie Lee, professora associada de Ciências da Saúde na Universidade de Lethbridge, na província de Alberta. A especialista foi quem primeiro aplicou o conceito de congruência aos procedimentos da terapia de casal.

A académica defende que a correspondência de qualidades entre as duas metades de um casal pode beneficiar a resolução de problemas no campo das dependências. A investigadora abordou em concreto, num trabalho pioneiro, a questão do vício do jogo, mas o modelo que ajudou a criar também se aplica a outras dependências. “A relação entre o casal é complexa, dinâmica e multi-dimensional. Unidade fundamental no seio da família, o casal é também o elo de ligação entre as gerações passadas e as gerações futuras. Esta palestra apresenta as quatro dimensões para um novo enquadramento da forma como os terapeutas podem compreender o funcionamento do casal e apresenta exemplos. Apresenta ainda investigação que comprava a eficácia da Congruence Couple Therapy no tratamento de questões como o vício do jogo, o vício do álcool ou de problemas de saúde mental”, escreve a Universidade de São José, no texto de apresentação da palestra.

A iniciativa decorre entre as 9 horas e 30 e as 11:00 horas da manhã de 23 de Abril, tendo como morador Vítor Santos Teixeira, professor da Faculdade de Ciências Sociais e da Educação.

MANGAIS DE MACAU EM VILA DO CONDE

A mostra interactiva itinerante sobre as zonas húmidas de Macau, produzida pelo Instituto de Ciências e Ambiente da Universidade de São José, vai galgar fronteiras e ser exibida, já a partir de 22 de Março, no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde, no Norte de Portugal.

Composta por cartazes, fotografias, filmes, modelos interactivos e maquetes, a exposição “Mangais: Um Tesouro Costeiro” aborda a acção das zonas húmidas – e, em particular, dos mangais – na salvaguarda da orla costeira face a fenómenos como a poluição atmosférica e a subida do nível médio das águas do mar.

A mostra esteve, ao longo dos últimos meses, patente ao público em doze estabelecimentos do ensino do território e agora internacionaliza-se. Em Vila do Conde, vai permanecer de portas abertas até 2 de Setembro.

M.C.