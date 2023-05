MISSIONÁRIAS DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS CELEBRAM 95 ANOS DE PRESENÇA EM MACAU

Décadas de Educação, Saúde e Amor

As Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos (MNDA, na sigla em Francês) estão a celebrar o 95.º aniversário da sua chegada a Macau. Segundo uma nota enviada a’O CLARIM pela irmã Celina Yuen, MNDA, a Congregação – fundada em 1922, no Canadá – estabeleceu-se em Macau no ano de 1928, com o objectivo de auxiliar o Governo na área da Educação.

Numa primeira fase, as Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos administraram o Colégio de Santa Rosa de Lima, uma experiência que apesar de ter durado apenas quatro anos contribuiu para que a Congregação pudesse, mais tarde, gerir duas escolas do Colégio Diocesano de São José, assim como a Escola Secundária Yuet Wah e o Colégio do Sagrado Coração Canossiano.

Para além da área do Ensino, as Irmãs Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos prestaram cuidados de saúde aos refugiados chineses que haviam sido expulsos da Birmânia, principalmente aos bebés e às crianças; e aos leprosos que viviam em Coloane. Fundaram ainda uma clínica e uma creche para os mais pobres e desenvolveram actividade caritativa de relevo na paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

Em reconhecimento dos serviços prestados a Macau, tanto o Governo português, como o Governo da RAEM, condecoraram algumas irmãs da Congregação, cuja acção está hoje concentrada na Escola Nossa Senhora de Fátima, contígua à paróquia com o mesmo nome.

