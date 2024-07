MISSÃO JUVENIL DE MACAU A CABO VERDE LEVOU AMOR AO ARQUIPÉLAGO E TROUXE A FÉ REFORÇADA

Encontro com Deus em famílias de África

A Missão Juvenil de Macau a Cabo Verde começou a ser planeada em Novembro de 2023, pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, na qualidade de vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa, com a ajuda da sua assistente, Cristina de Assis.

Inicialmente, a Missão foi apenas pensada para jovens com ligação à paróquia de Nossa Senhora do Carmo, razão pela qual se juntaram aos dois missionários mais velhos outros seis: Carolina e Tomás Monteiro dos Santos, e “Xico” Gaivão (antigos membros da Paróquia, que actualmente vivem em Portugal), mais a Victória Cordeiro de Sousa, a Samira Neves e a Dúnia Rocha, (actuais membros). Este grupo começou a angariar fundos para a Missão, logo em Novembro, com a iniciativa “Esplanada Café”, todos os Domingos após a Missa. Mais tarde, em Janeiro, juntaram-se mais dois missionários ao grupo, membros da paróquia da Sé Catedral: Carolina e Manuel Figueiredo. Estes dois missionários, como representantes da sua paróquia na Missão, para além dos fundos angariados durante a Missa, promoveram vendas no fim-de-semana de 22 e 23 de Junho, depois da Missa.

Para além dos fundos angariados pelos missionários, a Missão teve também o apoio do BNU – Banco Nacional Ultramarino, da Santa Casa da Misericórdia, da Associação de Amizade Macau – Cabo Verde, da Associação dos Guineenses, Naturais e Amigos da Guiné-Bissau e de pessoas individuais.

Devido a atrasos nos voos, o grupo só se reuniu um dia depois do previsto, na noite de 1 de Julho, na cidade da Praia, capital de Cabo Verde. A partir daí, ficámos sempre juntos.

Chegados a Santo Antão, no dia 4 de Julho, ficámos hospedados na paróquia de São João Paulo II, em Ribeira das Patas.

Durante o planeamento da Missão, definiu-se que a visita aos idosos e às famílias seria a nossa principal actividade, e assim foi! Visitámos diversas famílias, acompanhados por duas catequistas e o filho de uma delas, a Francisca, o seu filho André, e a Analee, tanto em Ribeira das Patas como nas vilas mais próximas. Durante as visitas foi-nos dada a oportunidade de falar com várias pessoas, partilhar experiências, abençoar as suas casas e rezar em conjunto, mas, sem dúvida, o mais importante foi a partilha da fé e da felicidade. Visitámos de tudo um pouco: famílias com boas e más condições de habitação, pessoas saudáveis ou com problemas de saúde, que vivem sozinhas ou acompanhadas, que têm uma vida normal ou que passaram por experiências absolutamente inimagináveis…

No final, todos concordámos que as visitas às famílias foram a melhor parte da Missão, porque mudaram a nossa maneira de encarar a vida e fizeram-nos perceber que temos de ser mais agradecidos pelo que temos.

Para além das referidas visitas, tivemos dois encontros: um com jovens e outro com crianças. O primeiro, com jovens entre os treze e os 37 anos de idade, incluiu uma apresentação inicial e foram debatidos diversos temas, entre eles o uso de dispositivos electrónicos e a emigração. Foi um encontro de partilha de fé e de grande aprendizagem para todos nós. Já no encontro com as crianças (com idades entre os seis e os quinze anos), jogámos diversos jogos e lançámos um questionário bíblico, para além de termos organizado e participado num momento de adoração eucarística, e celebrado a Eucaristia, após a qual se seguiu um momento de partilha final. Foi então que nos despedimos dos jovens, das crianças e da comunidade que nos acolheu durante a semana em que lá estivemos.

Para além destas actividades, também participámos num curso bíblico, em Porto Novo, na paróquia do Padre José Pires, organizado pelo padre Eduardo. Tivemos quatro sessões no total e nelas foi-nos dada a oportunidade de trabalhar em grupo com pessoas muito conhecedoras da Bíblia. Estes encontros foram todos muito interessantes e divertidos, uma vez que íamos aprendendo, mas também conhecendo e falando com todas as pessoas da comunidade, que eram muitíssimo simpáticas e carinhosas.

Esta Missão foi, sem dúvida, uma experiência única, que nos fez crescer como pessoas e também na fé. Porque sem elas a Missão não teria sido o mesmo. Gostaríamos, pois, de agradecer à Francisca e à Analee, por terem estado sempre connosco durante todas as actividades; à Loriana, à Maria, à Rosa, ao André, ao António e ao Vitório, por terem tornado a visita aos idosos e às famílias uma experiência única; ao Fredilson, ao Mateus e ao Reiny, por todo o conhecimento partilhado durante o curso bíblico; à Kyury, à Nataniella, à Daniela, à Bruna, ao Leonardo, ao Ricardo, ao Bruno e ao André, por toda a alegria e felicidade que partilharam entre todas as crianças; e ao Hyrum, pela coragem e por ter incentivado outras crianças a participar, pela primeira vez, numa adoração eucarística.

A todos, especialmente a todos os que contribuíram para a angariação de fundos que tornou esta Missão possível, o meu muito obrigado!

Maria Carolina Porto Figueiredo