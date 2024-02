LIGA DAS MULHERES CATÓLICAS DAS FILIPINAS

Reconhecer Cristo nas Crianças

Numa manhã de sábado visitei os meus irmãos sacerdotes, padre John Karl Cabaluna, SCJ, e padre Rechie Guier, SCJ. Ambos são párocos da nossa paróquia da Imaculada Conceição em Aluba, na cidade de Cagayan de Oro.

Quando estava prestes a sair, notei que estava um grupo de mulheres do lado de fora da igreja. Usavam uniformes azuis e – disseram-me – estavam a preparar-se para alimentar algumas crianças na periferia da cidade. Ficaram muito contentes quando lhes disse que ficaria feliz em acompanhá-las e entrevistá-las sobre a sua actividade.

Quando chegámos ao local, onde havia uma capela, tocaram a campainha e as crianças começaram a aproximar-se. As mulheres levaram pão e cozinharam macarrão com carne de frango.

Aproximei-me de duas pessoas que conheço, duas mulheres santas, as senhoras Virginia Santillan, com 82 anos de idade, e Dawn Florendo, 75 anos,

Perguntei-lhes: o que vos move a prestar este tipo de serviço às crianças? Responderam:

VIRGINIA SANTILLAN – “Antes de ser leitora na nossa igreja, conduzi seminários para casais que se preparavam para o casamento. Também servi no ministério pré-baptismo, ajudando a preparar pessoas para o baptismo. Servi a Igreja por muitos anos em diferentes ministérios. Estou feliz, servindo o Senhor. Posso ver Jesus nestas crianças”.

O que as mulheres da sua organização estão a fazer aqui hoje, interroguei.

VIRGINIA SANTILLAN – “Estamos aqui a estender a mão a estas crianças e idosos pobres, para lhes mostrar a nossa preocupação e amor. Isto faz parte da confiança pela nossa organização, a Liga das Mulheres Católicas [CWL, na sigla inglesa]. Estamos a alimentar mais de cinquenta crianças e alguns idosos”.

DAWN FLOENDO – “Tornei-me membro da CWL ainda tinha trinta e poucos anos de idade. Realmente gosto desta actividade de divulgação. Às vezes também fazemos alguma divulgação médica. Fomos a muitos lugares distantes. Esta é a missão da Igreja e isso enche-me de alegria. Tenho cinco filhos”.

E quanto a si, senhora VIRGINIA? “Tenho oito filhos e estamos muito felizes em realizar este serviço! Os meus filhos apoiam-me muito. Onde quer que eu precise ir, eles levam-me. À tarde, um dos meus filhos irá levar-me a outra paróquia, onde vamos proferir uma palestra de formação”.

Em que situação se encontram estas crianças?

A senhora VIRGINIA continuou: “A maioria dos pais são trabalhadores da construção civil, são muito pobres e nem sempre têm trabalho. Outros vêm do interior para cá, em busca de oportunidades de emprego. Muitas destas crianças estão desnutridas. Felizmente, as pessoas desta capela também estão envolvidas no programa de alimentação. Os líderes desta comunidade são muito religiosos e estão muito envolvidos na ajuda às crianças e aos idosos pobres”.

NOTA DO DIRECTOR: Pediram para conduzir a oração e abençoar a comida do programa de alimentação. Encheu-me o coração de alegria ver estas mulheres interagirem com os líderes locais da capela, com o objectivo de servir os pobres. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que tive de testemunhar, uma vez mais, a beleza da nossa Igreja Católica.

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ nas Filipinas

LEGENDA: Virginia Santillan ao centro