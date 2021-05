JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023

Papa confirma intenção de visitar Fátima

O Papa Francisco confirmou, no Vaticano, ao bispo de Leiria-Fátima, a intenção de visitar o Santuário de Fátima em 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

«Ao longo da nossa conversa, que durou cerca de trinta minutos, o Santo Padre explicitou-me a sua vontade de, nessa ocasião, também peregrinar a Fátima», disse D. António Marto à sala de Imprensa do Santuário de Fátima.

Na informação enviada à Agência ECCLESIA, o bispo da diocese de Leiria-Fátima explica que expressou ao Papa «o agradecimento pelo seu testemunho de esperança e encorajamento neste momento difícil que o mundo atravessa», acrescentando: «Exprimi-lhe ainda a minha profunda estima pela sua pessoa e a minha comunhão com o seu ministério petrino».

Sobre o encontro privado com o Papa Francisco, D. António Marto refere ter sido «muito cordial», onde houve «troca de impressões» sobre a pandemia em Portugal e «sobre os efeitos que tem tido na vida da Diocese e do Santuário de Fátima».

O Santuário de Fátima informa que a audiência realizou-se a pedido do cardeal português e D. António Marto trouxe de volta a Portugal uma “especial saudação e bênção aos peregrinos do Santuário de Fátima”.

FRANCISCO JUNTO DOS ACÓLITOS PORTUGUESES

O Papa Francisco incentivou os acólitos em Portugal a continuarem «a irradiar a luz e a esperança que vêm de Deus», numa mensagem lida no final da 25.ª Peregrinação Nacional dos Acólitos ao Santuário de Fátima.

«Não sigas pessoas negativas, mas continua a irradiar à tua volta a luz e a esperança que vêm de Deus! Como sabes, esta esperança não desilude; nunca desilude! Com Deus, nada se perde, mas sem Ele tudo está perdido. Não tenhas medo, pois, de lançar-te nos braços do Pai do Céu, e confiar n’Ele, que providenciará fazer de ti o santo original que Ele quer», escreve o Papa.

Na mensagem, Francisco pede a cada «querido acólito» que não se deixe «cair na mediocridade, que rebaixa e nos torna cinzentos», sublinhando que «a vida não é cinzenta; a vida deve apostar em grandes ideais».

O Serviço Nacional de Acólitos informou que o encontro, que teve como tema “Sê santo, sê original”, contou com a participação de mil acólitos paramentados e realiza-se com toda a segurança.

«Sê santo» é, segundo o Papa Francisco, a «primeira coisa que Jesus diz a cada um», tendo pedido aos acólitos para se portarem «como convém no serviço das coisas santas», referindo que a «atitude interior e exterior esteja de acordo» com o que cada um faz, «sobretudo junto do altar», no sinal da cruz, quando se ajoelha, quando está sentado ou participa na «oração e nos cânticos em comum».

«Põe todo o entusiasmo da tua idade no encontro com Jesus escondido sob o véu eucarístico. Oferece a Jesus as tuas mãos, os teus pensamentos e o teu tempo, e Ele não deixará de te recompensar, concedendo-te a alegria verdadeira e fazendo-te sentir onde se encontra a felicidade mais completa» desenvolveu o Santo Padre, destacando o exemplo da beata Alexandrina de Balasar e do pastorinho vidente São Francisco Marto.

In ECCLESIA