Um Domingo de Festa, Paz e Amor… sem esquecer quem sofre

O passado Domingo, 8 de Maio, foi um daqueles domingos especialmente especiais para os fiéis católicos de Macau.

Várias foram as datas celebradas pela Igreja: Quarto Domingo de Páscoa; 59.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações; Festa de São José Operário; e Dia da Mãe na Ásia.

Por forma a assinalar o Dia Mundial das Vocações, a diocese de Macau voltou a homenagear os sacerdotes e religiosas que celebram as Bodas de Prata, Ouro e Diamante, de ordenação ou entrada na vida religiosa (ver página 3). Já a Festa de São José Operário foi assinalada, sobretudo, pela paróquia que a ele é dedicada, na Areia Preta; e o Dia da Mãe foi sendo marcado por momentos tocantes, como a entrega de uma flor aos fiéis que participaram nas missas dominicais.

Na igreja da Sé Catedral, por exemplo, rezou-se uma Avé Maria pelas mães e avós do mundo inteiro, gesto que foi repetido noutras paróquias do território.

Mas não só de festa se encheram os corações. O mundo enfrenta momentos conturbados e mesmo quem não passa dificuldades deve lembrar-se que há sempre alguém que sofre. E não são precisas grandes empreitadas para nos sentirmos bem connosco próprios. Uma pequena frase, proferida durante as “Intenções”, na missa, em Português, do passado Domingo, na Sé Catedral, fez parar para pensar: «Rezemos pela Paz no Mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia. Para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na Paz é possível caminharmos».

Que verdade tão verdadeira: É que só mesmo vivendo em Paz podemos ter silêncio – silêncio para rezar, estudar, escutar, falar e celebrar… seja uma Solenidade, Festa ou Memória.

Recuperando a analogia utilizada pelo padre Daniel Ribeiro durante a homilia, em que equiparou o pastor a quem faz o bem, e o lobo a quem faz o mal, a Paz só se consegue quando as ovelhas acreditarem no Pastor e não se deixarem tentar pelo lobo. Pois deste só vem mal, barulho e perturbação.

Mas voltando às “coisas” boas do passado Domingo, o final da manhã não podia ter terminado da melhor forma, já em jeito de prenúncio para o início da tarde, em que os nossos sacerdotes e religiosas seriam homenageados. Por decisão dos responsáveis da Catequese da Sé Catedral, as crianças do 4.º Ano permaneceram no interior da igreja, tendo com os pais rezado o Terço. Alguns destes meninos irão muito em breve receber o Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão).

Posto isto, de alma cheia, resta-nos ter esperança e acreditar que irá sempre haver mais ovelhas a seguir o Pastor do que o lobo. Assim seja!

J.M.E.