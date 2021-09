INICIATIVA DECORRE ESTE FIM-DE-SEMANA EM DOIS SUPERMERCADOS DA TAIPA

Cáritas lança campanha de recolha de alimentos

A Cáritas recolheu no passado fim-de-semana bens alimentares e produtos de primeira necessidade em quantidade suficiente para garantir o sustento, a curto e médio prazo, de uma centena de pessoas. A campanha de angariação de alimentos, que conta com o apoio do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) prolonga-se por este fim-de-semana, em dois supermercados da Taipa.

«Um exercício de amor e de compaixão. As pessoas podem associar-se a nós para mostrar que se preocupam com os mais necessitados». É assim, com um apelo à dádiva, que o secretário-geral da Cáritas, Paul Pun, se refere à mais recente actividade lançada pela organização: uma campanha de recolha de alimentos conduzida ao longo de dois fins-de-semana em cooperação com duas redes locais de supermercados.

A iniciativa, que conta com a colaboração e o empenho activo do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau, constitui uma resposta às necessidades com que a Cáritas se depara actualmente, explicou Paul Pun a’O CLARIM. «Desta vez, decidimos promover esta iniciativa por nós mesmos. E decidimos avançar com esta campanha devido às nossas necessidades correntes. Quando nos deparamos com as necessidades de algumas destas pessoas, com alguns trabalhadores não-residentes, apercebemo-nos que tínhamos que avançar com algo deste género. Os escuteiros lusófonos promoveram iniciativas similares no passado por duas ou três ocasiões, mas fazem-no de acordo com o seu plano de actividades», salientou o dirigente. «Há muitos trabalhadores migrantes que ainda enfrentam dificuldades. Sem qualquer apoio, parece-me que se poderão deparar com tempos difíceis. Através desta iniciativa e com a ajuda destes supermercados, esperamos poder angariar alimentos em quantidade suficiente para os ajudar. No sábado passado já recolhemos comida suficiente para desenvolver as nossas próximas actividades. Mas ao fazermos isto, não estamos apenas a angariar alimentos. Estamos também a sensibilizar as pessoas, a dizer que podem ajudar os outros, ao partilharem aquilo que têm», acrescentou.

Durante o primeiro fim-de-semana da campanha, a Cáritas recolheu alimentos suficientes para garantir o sustento de cerca de uma centena de pessoas. A organização espera recolher igual quantidade de donativos amanhã e Domingo, um balanço que iria permitir alimentar a curto e médio prazo «entre cem e duzentas pessoas», de acordo com Paul Pun.

A Cáritas está apelar à doação de arroz, massa, óleo vegetal, bolachas, cereais, sumos, leite, bebidas instantâneas, leite em pó e molhos e condimentos. A organização conta com o apoio dos supermercados Supreme e Sang Cheong, que instalaram pontos de recolha de donativos nas unidades comerciais da Avenida Dr. Sun Yat Sen e na Avenida dos Jardins dos Oceanos, ambas localizadas na Taipa.

M.C.