IGREJA CELEBRA HOJE OS PAIS DA VIRGEM MARIA

Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus

Há poucos registos a respeito da vida dos pais da Mãe de Deus. Alguns deles estão contidos em Evangelhos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago, que conta a história da Virgem Maria. Escrito pelo apóstolo São Tiago Maior, o livro não faz parte do cânone bíblico da Igreja, por não ser considerado divinamente inspirado. No entanto, o seu conteúdo foi frequentemente citado por santos e bispos dos primeiros séculos, como o Papa Clemente I, apóstolo de São Pedro.

As informações que sobreviveram até aos dias de hoje contam-nos que São Joaquim era filho de Matã e tinha um irmão gémeo chamado Jacó. O seu nome significa “Preparação de Javé”. Vinha da descendência do rei David e, portanto, possuía algum grau de parentesco com a família do seu genro, São José. Teria nascido em Jerusalém e era um homem de posses.

Já Ana, cujo nome significa “graça”, havia nascido em Belém e pertencia a uma família que descendia do sacerdote Aarão, irmão de Moisés. Ela e São Joaquim casaram-se jovens e fixaram residência em Jerusalém, próximo da famosa piscina de Betesda, onde hoje está edificada a Basílica de Santa Ana.

Como Ana era estéril, o casal envelheceu sem filhos. A sociedade da época considerava isto um sinal de maldição, tanto que São Joaquim, embora fosse um homem justo, chegou a ser repreendido por um sacerdote judeu chamado Ruben.

Confiando na graça de Deus, Joaquim retirou-se para o deserto para orar, meditar e fazer penitências. Segundo o apóstolo São Tiago, um anjo teria aparecido a Joaquim dizendo que Deus ouvira as suas preces. Depois de regressar ao lar, algum tempo depois, Ana engravidou.

No dia 8 de Setembro, um sábado, nascia Maria, predestinada a ser a Mãe de Jesus Cristo. O casal viria a ter ainda outras duas filhas – Maria Salomé, que esteve aos pés de Jesus na cruz, e Maria de Cleofas, mãe do apóstolo São Tiago Menor.

São Joaquim terá morrido aos 88 anos de idade. Maria era ainda bastante jovem, tendo apenas doze anos e estudava na escola do Templo de Jerusalém, onde fora educada desde os três anos. A família ter-se-á mudado para Nazaré, na Galileia, onde Maria conheceu São José.

A devoção a Santa Ana é muito antiga no Oriente, onde é venerada desde os primeiros séculos da História Cristã. A devoção a São Joaquim tornou-se especialmente forte a partir do século XVI. Mas somente no século XX a Igreja determinou que o casal deveria ser celebrado em conjunto, no dia 26 de Julho, hoje portanto!

In O Mensageiro de Santo António