HÁ MUITO QUE INTERVÊM NA ORDEM MUNDIAL

Lúcifer e Alinsky, outono agiram nas trevas dois agitadores de massas

Penso que deve haver poucos autores com tanta influência nos acontecimentos do século XXI, mas ao mesmo tempo tão ignorado pelos livros de ciências políticas, como Saul Alinsky. Sobre ele, nas minhas prateleiras de livros de filosofia e ciências políticas, pouco ou quase nada encontro… Nem uma linha nos prestigiosos e grandes autores como Abbagnano, Alain Renault, Gilbert Hottois, Reale e Antiseri, ou mesmo num volumoso manual de “História Crítica da Filosofia Moral e Política” de vários autores, com quase oitocentas páginas, não existe qualquer menção ao sinistro personagem. Parece que ele só é conhecido por quem tem de estudá-lo e aplicá-lo no mundo de hoje. Esses, têm amplo acesso à sua doutrinação. E é exactamente pela grande influência que ele tem na prática, que eu não resisto em deixar aqui algumas linhas, que ajudarão muitos leitores a interpretarem e entenderem muitos dos acontecimentos presentes.

Não foi por acaso que um artigo da revista Timeatribuiu grande responsabilidade às ideias de Alinsky pela presente guinada ideológica das democracias. Vamos então conhecer um pouquinho melhor esse homem que dedicou a sua obra a Lúcifer, que “para lá da mitologia e da história”, tornou-se, segundo o activista político, “no primeiro radical conhecido pelo homem a rebelar-se contra o ‘establishment’ e fê-lo com tal eficácia que ao menos ganhou o seu próprio reino”. O Inferno, esqueceu-se apenas de dizer. E é o inferno na terra, segundo a sua perspectiva e o modelo que partilho com os meus caros leitores, que vamos procurar destrinçar aqui uma realidade preocupante e comprometedora para a paz e o bem-estar mundial. Um plano em acção e realização, escrito pelo assecla que o planeou e descreveu…

Saul Alinsky publicou a sua obra magna “Regras para Radicais”: Um guia prático para radicais realistas, em 1971. O legado no papel de um activismo vivido pelo autor, que visava, segundo o próprio, levar e desenvolver a força revolucionária entre os jovens estudantes e aplicá-la a todos os aspectos da existência, sobretudo morais e materiais.

Depois do fracasso do comunismo ortodoxo, procurava assim uma resposta ao desespero e vazio dos homens, sobretudo de uma classe média descontente, e fazer a Revolução avançar, não pelo campo das demagogias ou dos atropelos humanitários, mas de facto, ou seja, na prática. Para manipular as massas, tornava-se necessário seguir certas regras, mas de modo a não assustar o poder vigente, operando aos poucos a mudança, e actuando inicialmente na sombra para não despertar reacções. Entretanto, para o activista, era necessário quebrar a segurança dada pela estabilidade familiar, ou seja, acabar com a família, e esse era um ponto importante para Saul Alinsky, pois só assim viria a revolução que, segundo ele, pretendia tocar (ou trocar) princípios, opiniões, sentimentos e afectos. Por fim, propunha a criação de pequenos movimentos (sobretudo ONG), de homens e mulheres válidos que lutassem, por exemplo, pelo clima, mas uma vez reunidos em torno de ideais aparentemente inofensivos e úteis, seria possível ter essa mesma massa obediente e disponível para lutar por outras utopias ideológicas e revolucionárias. Agremiações de idealistas que poderiam ir de simples causas solidárias até às associações religiosas, fazendo os jovens acreditarem que a sua acção individual seria capaz de mudar o mundo, tornando-os obedientes e disciplinados às causas propostas, e a outras mais tarde impostas. Este exemplo é do próprio Alinsky: Os jovens começam com um cartaz contra a poluição e a melhor das intenções, e hábeis influenciadores de massas depressa colocam-nos a lutar e a fazer baderna contra o capitalismo poluidor, os poderes instituídos, a moral vigente… Entretanto, segundo ele, para a Revolução seriam necessárias algumas regras, entre elas:

– Iludir o inimigo com o poder que ele pensa que você possui; Fazê-lo sair do campo onde ele possui experiência e viver de acordo com seu próprio livro de regras;

– A ridicularização enquanto a arma mais poderosa do homem;

– A ameaça enquanto algo mais aterrorizante do que a acção em si;

– Pressão permanente sobre a oposição;

– Insistir de tal modo num ponto negativo que tenha de ser reconhecido pelo oponente;

– Por fim, Alinsky incentiva: escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o.

Falsidade, mentira, ameaça, ridicularização, condicionamento das mentes… Um organizador e hábil manipulador de muitas pequenas massas, para influenciar e pressionar socialmente as grandes massas. Pobre Maquiavel, diante de um Saul Alinsky, conforme título curioso de uma obra académica que se debruça sobre o activista político, sem dúvida um dos mais influentes do nosso século. Segundo Bledsoe, na sua obra sobre Barack Obama, o Presidente era um discípulo de Alinsky, e introduziu muitas das suas doutrinas na sociedade conservadora norte-americana. Outras referências facilmente confirmáveis pela Internet dão-nos conta que Hillary Clinton fez a sua tese de 92 páginas sobre o activista político, chegando mesmo a entrevistá-lo. Não há dúvida que Alinsky influenciou grandes referências políticas vivas. Mas além dessas criaturas doutrinadas por ele, e que começaram nos pequenos laboratórios ideológicos por ele pensados e que visavam através de todo um processo o triunfo da tal Revolução, damo-nos também conta pelo mundo das milhares de ONG, associações juvenis, agremiações, movimentos populares, e tantas outras manobras de massa, verdadeiras caixas de pandora que ninguém fora do círculo controla, nem se investigam os fundos que lá dentro circulam, alimentados muitas vezes por lobbies poderosos e internacionais. Nem o tipo de doutrinação ideológica que lá dentro realizam.

Pensa-se ingenuamente que a juventude está num movimento em prol da educação, da mulher, dos bichinhos, da paz, do meio-ambiente, da educação, da liberdade, e no fundo está a ser manipulada para fazer parte de muitas e pequenas massas, facilmente controladas e manipuladas, capazes de serem fantoches para manifestações e activismos políticos e sociais, dignos de serem confundidos com os maiores totalitarismos da História. Marionetes, para edificação do reino de Lúcifer….

Pe. José Victorino de Andrade

Sacerdote ao serviço do Santuário de Fátima