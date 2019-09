Grupo da China está em Fátima

BISPO DAS FORÇAS ARMADAS E DE SEGURANÇA PRESIDE À PEREGRINAÇÃO INTERNACIONAL ANIVERSÁRIA DE SETEMBRO

D. Rui Valério, bispo das Forças Armadas e de Segurança, preside à Peregrinação Internacional Aniversária de Setembro, do ano pastoral com o tema “Tempo de Graça e misericórdia – Dar Graças por Peregrinar em Igreja”, que evoca a dimensão eclesial deste dom que Fátima é para a Igreja e para a humanidade.

O Papa Francisco nomeou D. Rui Valério como bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança em Outubro de 2018.

D. Rui Manuel Sousa Valério, responsável pelo Ordinariato Castrense em Portugal, é natural da Urqueira, no Concelho de Ourém, e conta no seu percurso com vários anos de serviço junto das forças militares, especificamente na Marinha Portuguesa.

Entre 1992 e 1993 foi capelão militar no Hospital da Marinha, serviço que assumiu também na Escola Naval, de 2008 a 2011.

Foi no início da década de 90 que D. Rui Valério professou os seus votos perpétuos, dentro da congregação dos Padres Monfortinos, e foi ordenado presbítero, em Fátima, a 23 de Março de 1991. Enquanto sacerdote, esteve nas paróquias do Concelho de Castro Verde (Diocese de Beja), primeiro como coadjutor, de 1993 a 1995, e depois como pároco, de 2001 a 2007.

Foi também coadjutor na paróquia da Póvoa de Santo Adrião, no Patriarcado de Lisboa, de 1996 a 2001 e nomeado pároco em 2001, missão que exercia antes de ser nomeado bispo.

Em 2016, durante o Jubileu da Misericórdia, D. Rui Valério foi um dos mil e 71 sacerdotes enviados pelo Papa Francisco como “missionário da misericórdia” às comunidades de todo o mundo.

Em Março deste ano, o bispo da Diocese das Forças Armadas e de Segurança, presidiu à celebração que encerrou a “XIII Peregrinação a pé a Fátima das Forças Armadas e de Segurança”. Em Junho, presidiu à Missa da 38ª Peregrinação Militar Nacional, com o tema “Procura a Paz e encontrá-la-ás”.

O início da peregrinação teve ontem lugar, na Capelinha das Aparições. À noite, houve a recitação do Rosário, seguida da Procissão das Velas e Missa da Vigília, no Recinto de Oração.

Hoje, o Rosário na Capelinha das Aparições começa bem cedo, pelas 9 horas de Portugal (16 horas em Macau), seguindo-se Missa no Recinto de Oração. Nesta celebração tem lugar a bênção dos doentes e a procissão do adeus.

Nos serviços do Santuário fizeram-se anunciar cerca de 77 grupos de peregrinos oriundos do Reino Unido, Indonésia, Irlanda, Itália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Holanda, Polónia, Portugal, Austrália, Brasil, Canadá, China, República Checa, Alemanha, Filipinas, Espanha, França, Eslováquia, Ilhas Reunião e Singapura.

A Peregrinação Internacional Aniversária de Setembro faz memória da quinta aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos. Segundo os testemunhos estima-se que tenham estado na Cova da Iria a 13 de Setembro de 1917 entre vinte a trinta mil peregrinos.

As celebrações desta peregrinação têm transmissão em directo em www.fatima.pt

Santuário de Fátima