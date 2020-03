GELMac cancela Acampamento de Agrupamento

INICIATIVA ESTAVA AGENDADA PARA 20 E 21 DE MARÇO, EM HONG KONG

Uma iniciativa cancelada e três outras na “corda bamba”. O novo coronavírus obrigou o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau a cancelar um dos principais acampamentos do ano, sendo que esta iniciativa não é o único projecto em perigo de não se concretizar. «Este ano não vai ser fácil», admitiu a’O CLARIMum responsável pelos escuteiros católicos do território.

A crise suscitada pela rápida disseminação do Covid-19 levou o GELMac – Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau a cancelar umas das principais actividades previstas para o corrente ano. Os escuteiros católicos do território planeavam realizar um acampamento de agrupamento na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, mas a situação epidemiológica na antiga colónia britânica – onde já foram detectados mais de uma centena de casos – e o facto das autoridades de Macau manterem em vigor as principais medidas de contingência decretadas, levou os responsáveis pelo agrupamento a cancelar a iniciativa.

O acampamento, que estava agendado para o fim-de-semana de 20 e 21 de Março, poderá não ser o único projecto afectado pela actual situação, explicou a’O CLARIMfonte do GELMac: «Devido às circunstâncias, os escuteiros tiveram que suspender ou cancelar uma série de actividades que até eram interessantes. Como os escuteiros também são estudantes, alguns com exames nacionais pela frente, este ano não vai ser fácil».

Para além do acampamento de agrupamento previsto para meados do corrente mês, há três iniciativas agendadas para Abril que poderão vir a conhecer a mesma sorte, se o panorama epidemiológico não melhorar e os níveis de risco se mantiverem. Para o próximo mês estão previstos acampamentos e acções de formação, em colaboração com entidades de Portugal e da RAEHK. «Para Abril estavam programados um acampamento de sobrevivência para jovens, em Hong Kong, um outro acampamento de sobrevivência, mas para chefes, também em Hong Kong, e uma formação de dirigentes em colaboração com o Corpo Nacional de Escutas, de Portugal. Estas três actividades poderão vir a ser adiadas ou canceladas», revelou a mesma fonte. “Para Maio está previsto um acampamento para jovens em Hong Kong, a que estava associado um “workshop de surf”. Temos esperança que ainda seja realizada esta iniciativa», acrescentou.

A última grande iniciativa promovida pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau decorreu em Dezembro, na Tailândia, numa acção conjunta promovida com os escuteiros de Chiang Mai. O período do Natal, a paragem do Ano Novo Lunar e, quase em simultâneo, o surto epidemiológico do novo coronavírus, obrigaram à paralisação das actividades do GELMac. «A última actividade de relevo foi um acampamento em Chiang Mai, na Tailândia, em colaboração e intercâmbio com os escuteiros locais, em Dezembro último. Depois veio o Natal, o Ano Novo Chinês e a crise do coronavírus. Esperemos que a segunda metade seja melhor», concluiu.

Marco Carvalho