GELMAC AJUDA TRABALHADORES NÃO-RESIDENTES

Escuteiros católicos recolhem alimentos em seis supermercados

O GELMac – Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau organiza amanhã, em seis supermercados do território, uma campanha de recolha de alimentos e bens de primeira necessidade. As doações arrecadadas serão depois remetidas para a Cáritas, que as irá fazer chegar a trabalhadores não-residentes que se encontram em situação de grande insegurança alimentar.

A Cáritas – e mais especificamente os trabalhadores não-residentes que se encontram em situação de precariedade social, devido à pandemia do Covid-19 – serão os beneficiários da campanha de angariação de bens alimentares conduzida este sábado pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau.

A iniciativa, dinamizada todos os anos no início do período do Advento, abrange um total de seis superfícies comerciais da península de Macau e da ilha da Taipa, onde pequenos grupos de escuteiros vão estar durante todo o dia para recolher produtos como arroz, massa ou enlatados. «A Cáritas deu-nos algumas indicações. Indicaram os produtos que neste momento são tido como prioritários e que é mais urgente adquirir; vão desde arroz, a enlatados ou a cereais», explicou Nelson António, em declarações a’O CLARIM. «Também pretendem recolher alguns cupões de alimentos para que essas pessoas possam adquirir mais facilmente aquilo que, de facto, necessitam. Estes são os produtos de que mais necessitam no momento, mas também estão abertos a que possamos entregar outro tipo de produtos», acrescentou o actual responsável pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau.

Entre as 10:00 horas da manhã e as cinco da tarde deste sábado, membros do GELMac vão recolher alimentos nos supermercados Benvindo e Dah Chong Hong, em Macau. Na Taipa, os escuteiros católicos estarão nos supermercados Supreme, Dah Chong Hong, Seng Cheong Lei Man e Seng Cheong dos Jardins do Oceano. «Habitualmente trabalhamos sempre com três ou quatro supermercados. O número depende dos voluntários que temos e dos escuteiros que estão disponíveis. Este ano temos um maior número de colaboradores e também de escuteiros e, portanto, decidimos alargar um pouco mais a campanha», sublinhou Nelson António. «Este ano estamos a colaborar com seis supermercados, dois em Macau e quatro na Taipa. Vamos ter entre sessenta a setenta pessoas a colaborar, entre escuteiros, pais e outros miúdos que se voluntariaram», quantificou o dirigente.

Num ano incontornavelmente marcado pelo impacto da pandemia do Covid-19 e pela insegurança e precariedade a que sujeitou os grupos mais vulneráveis, os alimentos arrecadados pelo GELMac serão canalizados, na íntegra, para uma organização que nunca vira as costas a quem necessita, a Cáritas Macau. «Revertem integralmente para a Cáritas. Sabemos que a Cáritas continua a necessitar bastante de ajuda nas campanhas de entrega de produtos de primeira necessidade a várias comunidades radicadas em Macau, essencialmente de trabalhadores não-residentes que estão a passar por imensas dificuldades por causa da pandemia», disse Nelson António. «Em alguns dos fins-de-semana anteriores, a Cáritas teve algumas dificuldades para entregar este tipo de produtos a essas pessoas e devido a essa necessidade urgente que têm decidimos apoiá-los novamente. Aquilo que conseguirmos recolher na campanha será remetido na íntegra para a Cáritas Macau», concluiu o líder do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau.

Marco Carvalho