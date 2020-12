FUNDAÇÃO AIS DENUNCIA

Aumentam ataques contra cristãos na Índia

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) denunciou um aumento de ataques contra cristãos na Índia, registando mais de 250 actos de violência em 2020, 76 dos quais desde 1 de Setembro.

Na origem destes ataques estarão “grupos extremistas” que levantam “suspeitas e inimizades”, procurando dividir as comunidades locais, refere a fundação pontifícia.

Segundo o Fórum Cristão Unido, que procura manter actualizado um mapa dos principais incidentes relacionados com os cristãos na Índia, “a maioria destes casos estão a ocorrer nos Estados de Uttar Pradesh, Madyha Pradesh e Chhattisgarh”.

Sajan K George, presidente do Conselho Global de Cristãos Indianos, citado pela agência especializada ASIA NEWS, revela a sua inquietação perante “o número crescente” de ataques.

O último incidente grave envolvendo cristãos tribais em Chhattisgarh ocorreu a 25 de Novembro, mas desde há algum tempo que já se vinham registando actos de violência. “Nesse incidente, cerca de trinta pessoas ficaram feridas, quatro das quais com gravidade tendo se ser transportadas para um hospital”.

ENTRETANTO, NO VATICANO…

…o Papa publicou no último sábado o decreto que altera a unidade do Vaticano para a luta contra o branqueamento de capitais, que se passa a denominar Autoridade de Supervisão e Informação Financeira (ASIF).

A antiga Autoridade de Informação Financeira, criada por Bento XVI, antecessor de Francisco, tem agora novo estatuto e poderes reforçados, como explica o seu presidente, Carmelo Barbagallo, em entrevista ao portal Vatican News.

Segundo o responsável italiano, a mudança insere-se nos esforços de reforçar “os controlos no campo económico-financeiro”, na actividade do Estado do Vaticano e dos organismos da Santa Sé.

O organismo vê agora consagrada a dimensão de “supervisão”, que se soma à função de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, assumidas desde a sua criação, em 2013.

A nível interno, foi criado o sector de “Regulamentação e Assuntos Jurídicos” para lidar com todas as questões legais, incluindo a regulamentação.

In ECCLESIA