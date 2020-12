YOGA, REIKI, MINDFULNESS E OUTRAS PRÁTICAS

Prevenção para um labirinto enganoso

Jesus Urones e Yasmín Oré são os autores do livro “As Seitas e a Nova Era”, destinado a padres, bispos, religiosos, pais, professores e todos os que, sendo cristãos, procuram conhecer e proteger-se das práticas usadas na Nova Era.

Um livro que em pouco mais de duzentas páginas consegue condensar uma enorme riqueza de informações, incluindo a descrição de 23 seitas controversas ou grupos espirituais, catorze práticas ou áreas da Nova Era, os problemas que causam e as respostas da Igreja Católica às suas doutrinas erradas.

Entre as práticas da Nova Era que mais destacam estão o yoga, o reiki, a meditação transcendental, o mindfulness, os teste de eneagram, as constelações familiares, curso de milagres e toda a pseudociência.

As seitas começam por atrair pessoas com um certo vazio religioso, tentando atender necessidades variadas não só de carácter espiritual, mas também emocional, psicológico, afectivo, financeiro, baseando-se em novas doutrinas excêntricas que garantem a salvação, recompensas materiais ou soluções imediatas nas suas vidas.

A Nova Era, por outro lado, oferece uma gama de correntes orientais, cósmicas e terapêuticas que buscam experiências religiosas pessoais sem intermedio de instituições, de igrejas ou dos Sacramentos.

Os autores propõem oito pontos de referência para esclarecer e proteger os católicos do labirinto enganoso da Nova Era:

1– Conhecer as práticas da Nova Era, os seus erros e como os prevenir. Exigirá a criação de grupos de estudo para analisar essas técnicas, vê-las à luz do Catecismo e dá-las a conhecer aos outros católicos.

2– Ensinar a espiritualidade católica que é muito rica, tem muitos aspectos em que se devem debruçar, e nem sempre são bem divulgadas na Igreja, o que leva algumas pessoas a afastarem-se.

3– Promover práticas cristãs contemplativas, meditação lendo algum livro da espiritualidade católica ou lendo e meditando todos os dias o Evangelho.

4– O Rosário e a oração mental são práticas espirituais que dão a força e a protecção de Nossa Senhora e sempre foram praticadas pelos santos ao longo dos séculos.

5– Importante recordar a “Graça”, essa intervenção divina na vida do cristão que se dá quando a oração e a meditação são feitas na presença de Deus e se invoca o Seu auxílio. Não são as nossas forças nem o desenvolvimento pessoal que nos salvam, como no pelagianismo ou gnosticismo é defendido, mas sim a intervenção do Espírito Santo.

6– É importante motivar os leigos católicos a realizar exercícios espirituais e retiros pelo menos uma vez por ano, onde o silêncio, a oração e os temas da espiritualidade católica são ensinados por padres ou religiosos especializados que ajudarão a elevar o espírito a Deus, a melhorar como cristãos e aprender os ensinamentos da Santa Madre Igreja, de forma bem clara e definida para se compreender.

7– Ouvir música católica e religiosa pode ajudar o nosso espírito a elevar-se para Deus. Há música muito boa que devemos conhecer e também promover, como o canto gregoriano entre outros.

8– Criar grupos organizados para estudar as Sagradas Escrituras, os Textos do Magistérios e os Padres da Igreja, defendendo a fé explicando-a, e assim serem capazes de perceber os erros que a Nova Era promove, como combatê-los e distingui-los.

“As Seitas e a Nova Era” é, sem dúvida, uma obra de muito interesse, um excelente guia católico sobre estes temas; abrange uma ampla variedade de grupos e práticas, conseguindo dar uma resposta breve mas apropriada para cada um deles.

Pena que estas iniciativas rareiem em tudo o mundo, pois pouco se sabe e muito abundam as heresias e práticas danosas para a alma e para a salvação eterna.

Michele Bonheur

Investigadora