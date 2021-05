FILME “FÁTIMA” ESTREIA A 7 DE OUTUBRO

Luz, câmara, milagre!

O filme “Fátima”, do realizador italiano Marco Pontecorvo, inspirado nos acontecimentos religiosos ocorridos em 1917, vai estrear nos cinemas a 7 de Outubro, depois de vários adiamentos devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a distribuidora Cinemundo, o filme terá estreia, em simultâneo, em Portugal, Espanha, França e em países da América Latina.

A estreia de “Fátima”, com Harvey Keitel, Sónia Braga – no papel de irmã Lúcia –, Goran Visnjic e Lúcia Moniz no elenco, chegou a estar anunciada para 30 de Abril de 2020; foi entretanto reagendada para 13 de Agosto e agora para Outubro.

O filme, que se inspira nas memórias da irmã Lúcia, foi rodado em vários locais de Portugal, nomeadamente em Coimbra, Mafra e Fátima, quando o Papa Francisco esteve em Portugal, em 2017, para a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto.

“Fátima” conta ainda com a participação de Ana Moreira, João Arrais, Joaquim de Almeida, Joana Ribeiro, Marco d’Almeida, Elmano Sancho, Carla Chambel, Simão Cayatte, entre outros.

«Acho que o filme vai ser polémico por dois aspectos: pela história verídica e pela aventura contada a partir dos pontos de vistas das crianças, que abrem muitas possibilidades criativas», afirmou a produtora Rose Ganguzza à agência LUSA, quando o filme esteve a ser rodado na Tapada de Mafra.

O filme aborda o que «estava a acontecer em Portugal em 1917 para criar o contexto da história e para as pessoas verem como é que crianças que estavam no meio do mato, sem Internet, sem redes sociais e sem televisão, conseguiram reunir em Fátima setenta mil pessoas na última aparição para ver o milagre do Sol», disse na ocasião.

FUNCHAL LEMBRA JOÃO PAULO II

A diocese do Funchal assinalou na última terça-feira os trinta anos da visita do Papa São João Paulo II à Ilha da Madeira, com diversas iniciativas.

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, celebrou uma Eucaristia para assinalar a data de nascimento do Papa João Paulo II, na Sé Catedral, tendo colocado uma coroa de flores na base da estátua no adro da igreja.

Os trinta anos da histórica visita foram também assinalados na paróquia do Atouguia, Calheta, com uma conferência do bispo-emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria.

A paróquia do Atouguia é a única igreja na Madeira a possuir uma relíquia do Papa João Paulo II. No dia 12 de Maio, o papamóvel usado pelo Santo Papa esteve em frente à catedral do Funchal e uma pequena exposição de fotografias recordou os momentos mais marcantes da visita.

