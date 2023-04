FAMÍLIA E FÉ

Sinais que o passado nos envia

Existe nos nossos dias uma grande sensibilidade para julgar, com a nossa mentalidade actual, as condutas e as ideias do passado. Uma das manifestações dessa sensibilidade é a polémica recente de reescrever certos livros ou até de os excluir das bibliotecas.

Se é verdade que, muitas vezes, parece que se deseja que o escrito no passado seja “politicamente correcto” de acordo com a sensibilidade hodierna, também é bom não esquecer que certos aspectos reprováveis de um escritor ou da sua obra não têm de invalidar totalmente aquilo que podemos aprender dele nos dias de hoje.

Aprendemos com os acertos e com os erros do passado. Se só conhecemos os acertos, estamos condenados a cometer os mesmos erros.

Há muitas ideias valiosas que podemos aprender lendo livros escritos com uma mentalidade diferente da nossa. Uma aproximação sincera aos livros de outras épocas ajuda-nos a entender melhor a nossa própria época, com os seus pontos positivos e também com os seus preconceitos e limitações.

Saber apreciar os méritos e as qualidades de escritos antigos, mesmo que tenhamos discrepâncias em relação a eles, é essencial para aprendermos a dialogar com todos, sobretudo com aqueles que pensam de um modo diferente do nosso.

E como esta capacidade de dialogar está a perder-se nos dias de hoje!

Como diz Alan Jacobs, enquanto o futuro está vazio, não existe, e dele não nos chega nenhum sinal, nem pode oferecer resistência, porque somos nós que o imaginamos, o passado existiu realmente e está cheio de conteúdo.

Porque o passado existiu e ficou plasmado em muitos livros que consideramos clássicos (também em filmes, obras de arte, etc.) é capaz de nos ensinar muitas coisas se sabemos “ler” os sinais que nos envia.

Entre esses sinais que o passado nos envia há dois essenciais: como viver o presente de um modo humano e como enfrentar com optimismo o futuro que nos corresponde construir.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia