ESCUTEIROS E CRIANÇAS DA CATEQUESE DA PARÓQUIA DO CARMO JUNTARAM-SE NA CASA RICCI

Reflectir sobre a Quaresma

Cerca de cinquenta crianças e jovens participaram, no passado sábado, num encontro de reflexão sobre o período da Quaresma. A iniciativa, que reuniu membros do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) e do grupo de catequese da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, serviu ainda para dar a conhecer aos participantes os santos patronos do Corpo Nacional de Escutas (CNE), entidade à qual o movimento escutista católico do território está afiliado.

O encontro teve lugar na Casa Ricci, em Cheoc Van, e permitiu o estreitar de relações entre escuteiros e catequizandos. Há vários anos que o GELMac participa, no primeiro Domingo de cada mês, na Eucaristia em Português celebrada na igreja do Carmo. O hábito fomentou a construção de laços mais próximos entre o Agrupamento e a comunidade católica de língua portuguesa da Taipa. «Nalgumas dessas participações, o GELMac tem colaborado em algumas sessões da catequese, que por norma têm lugar logo a seguir à Missa. No seguimento desses contactos, decidiu-se realizar uma actividade conjunta entre as duas entidades, para estreitar os laços entre os escuteiros e os catequizandos. A actividade foi um sucesso. Contamos realizar outras actividades do género no futuro próximo», disse Nelson António, chefe de Agrupamento do GELMAC, em declarações a’O CLARIM.

O evento de sábado – o segundo a juntar membros do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau e as crianças da catequese da paróquia do Carmo – teve uma componente lúdica e pedagógica, mas também um propósito vincadamente espiritual: o de preparar os mais novos para o período da Quaresma. «O encontro teve como principal objectivo dar a conhecer às crianças e jovens os vários Patronos do Corpo Nacional de Escutas, nomeadamente São Francisco de Assis (patrono dos Lobitos), São Tiago Maior (patrono dos Exploradores) e São Pedro (patrono dos Pioneiros)», explicou o dirigente. «Foram também dinamizados grupos de trabalho para abordagem da temática “Reflexão sobre a Quaresma/Convite à Penitência”, no seguimento do convite à reflexão sobre a Quaresma feita por parte do Papa Francisco. Houve, portanto, dois momentos de reflexão, jogos e um almoço-convívio, partilhado entre todos. A actividade culminou com a celebração da Eucaristia, já no final da actividade, na qual os pais puderam também participar», acrescentou Nelson António.

Os padres dehonianos Daniel Ribeiro e Eduardo Aguero participaram no encontro.

Dentro de menos de um mês, o GELMac vai promover, na igreja do Carmo, a cerimónia de investidura de vários escuteiros. A invocação dos Patronos das diferentes secções serviu também para arrepiar caminho para as cerimónia de promessas anual, agendada para 3 de Abril. «Faz parte da preparação das promessas, conhecer bem os Patronos das várias secções, e por esse motivo decidiu-se abordar esta temática neste encontro. Também aproveitámos para invocar os várias Patronos para nos darem protecção, bem como a todas as pessoas, em especial as que neste momento sofrem os horrores da guerra», salientou o chefe de Agrupamento.

M.C.