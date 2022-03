ARRANJOS FLORAIS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER–A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) organizou um seminário dedicado a “Arranjo de Flores”, no passado dia 5 de Março, com o objectivo de assinalar o Dia Internacional da Mulher. A iniciativa contou com a participação de quarenta associadas e foi coordenada por Deng Xian Wan, presidente da Associação de Floristas de Macau. Desde a sua constituição que a ATFPM festeja anualmente o Dia Internacional da Mulher.