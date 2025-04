ELOGIO AO PAPA FRANCISCO

88 anos de vida que Deus vos concedeu (1936-2025). 88 anos de vida doada que muitas bênçãos ela derramou.

As lágrimas correram ao acompanhar o teu regresso à Casa do Pai. E as orações não cessam neste momento, vindas de todos os cantos do mundo.

A tua presença “transformou muitos corações”. O teu sorriso deu uma sensação de paz. E as tuas saudações, com palavras e acções, deram alegria e conforto.

Como sacerdote, sempre que celebro a Eucaristia, menciono o teu nome. Porque sois o nosso pastor para unirmos e guiarmos as vossas ovelhas a seguirem fielmente o verdadeiro Pastor: Jesus Cristo.

Humildemente, reza por nós. No futuro, sê o “Santo que sorri sempre”. Descansa em Paz, Papa Francisco.

Padre Petrus Santoso, SCJ

Macau, 21 de Abril de 2025