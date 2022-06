DIOCESE FECHA AS IGREJAS POR TEMPO INDETERMINADO

Fiéis convidados a participarem nas missas “online”

A diocese de Macau decidiu suspender todas as missas públicas e outras actividades religiosas e pastorais por tempo indeterminado – à excepção das missas celebradas na Sé Catedral – até que voltem a estar reunidas todas as condições de saúde pública para a reabertura das igrejas.

A revelação foi feita à comunidade de fiéis de língua portuguesa pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, na missa das 11:00 horas do último Domingo, na Sé Catedral, a qual já foi celebrada sem a participação física dos fiéis, tendo como habitualmente sido transmitida pela TDM e pelos canais “online” da diocese de Macau, devido ao aparecimento de novos casos de Covid-19 no território.

À semelhança do que já aconteceu em outras ocasiões desde Março de 2020, a transmissão das missas e de outras celebrações religiosas volta assim a ganhar preponderância na vida dos fiéis, podendo estes participar “online” nas missas diárias da Sé Catedral, a única paróquia em que se celebra a Eucaristia por estes dias. O horário das missas segue a tabela há muito conhecida pelos fiéis da paróquia da Sé: Missa em Cantonense às 7 horas e 45; Missa em Português às 18:00 horas; e Missa em Inglês às 18 horas e 45.

«A partir de hoje todas as igrejas estarão fechadas por tempo indeterminado. O Padre [Daniel]pede que aqueles que têm o costume, aqueles que o desejarem, participem na missa diária pela Internet, no ‘site’ da nossa diocese, através do YouTube. Vamos ter missa todos os dias, em directo, a partir de amanhã [segunda-feira, 20 de Junho]. Se alguém tiver dificuldade em obter os ‘links’ das missas ‘online’, deverá contactar alguém que lhe seja próximo e costume participar na nossa pastoral», disse o padre Daniel, acrescentando: «Pedimos a todos os fiéis que se mantenham atentos aos comunicados das suas paróquias e da Diocese, para que fiquem informados em questões como a possibilidade de poderem comungar ou o período de tempo em que as restrições continuarão em vigor».

J.M.E.