COM AS MISSAS E OS SERVIÇOS RELIGIOSOS SUSPENSOS

Primeira Comunhão poderá realizar-se apenas em Setembro

A equipa responsável pela pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral quer realizar a cerimónia da Primeira Comunhão assim que as igrejas reabrirem, mas o padre Daniel Ribeiro, SCJ, não afasta a possibilidade da celebração só vir a ser consumada em Setembro. Prevista para Domingo passado, a Solenidade da Primeira Eucaristia foi cancelada por razões de saúde pública.

A Festa da Primeira Comunhão das crianças que frequentam a Catequese em Português na paróquia da Sé poderá vir a realizar-se apenas em Setembro. A celebração que estava prevista para o passado Domingo foi cancelada devido ao agravamento do cenário epidémico em Macau.

Em consonância com as primeiras medidas tomadas pelo Governo, a diocese de Macau anunciou a suspensão das missas e de todos os serviços religiosos públicos, a pouco mais de duas horas do início da cerimónia em que quinze crianças iriam receber, pela primeira vez, o Sacramento da Eucaristia.

O desejo dos responsáveis pela pastoral de língua portuguesa da Sé Catedral é o de realizar a Festa da Primeira Comunhão «o quanto antes», mas o reagendamento da cerimónia está, em última instância, dependente da evolução da actual situação, explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM. «A nova data da Solenidade da Primeira Eucaristia vai ser marcada assim que as igrejas voltarem a abrir as portas. Vai realizar-se o quanto antes. Não se vai realizar imediatamente, mas vamos definir novamente uma data para que estas crianças possam receber a Primeira Eucaristia», assegurou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Dado o aumento substancial do número de casos verificado ao longo dos últimos dias, a reabertura das igrejas a curto prazo afigura-se como pouco provável. Face à incerteza vigente e dada a possibilidade de algumas das crianças que deviam ter recebido no Domingo a Primeira Comunhão se poderem vir a ausentar do território, o padre Daniel não exclui a possibilidade da celebração poder vir a ser realizada apenas em Setembro. «Caso muitas das crianças não estejam em Macau durante as férias, a Solenidade da Primeira Comunhão vai acontecer só no mês de Setembro. O nosso objectivo, porém, é que a cerimónia seja marcada o quanto, assim que as igrejas reabrirem as portas», reafirmou.

M.C.