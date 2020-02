Diácono Stephen Morgan esclarece notícia da Rádio Macau

PROCESSO PARA A ESCOLHA DO NOVO REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ AINDA ESTÁ EM CURSO

O director da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José, diácono Stephen Morgan, negou o teor da notícia avançada na semana passada pela Rádio Macau que o identificava como futuro reitor da universidade católica do território. Em comunicado, emitido pela Diocese, a Fundação Católica para o Ensino Superior Universitário esclarece que o processo de consulta relativo à escolha do novo responsável pela USJ ainda está em curso.

A Rádio Macau noticiou que o diácono Stephen Morgan irá substituir o padre Peter Stilwell na liderança da Universidade de São José, no final do corrente ano lectivo. Contudo, em declarações a’O CLARIM, o académico galês assegurou que «a Imprensa de língua portuguesa» colocou “o carro à frente dos bois”.

Numa reacção comunicada a este jornal através de uma mensagem de correio electrónico, Stephen Morgan foi mais longe e não se coibiu de acusar a Rádio Macau de se deixar enredar na teia das “fake news”: «Parece-me que os meios de comunicação social em língua portuguesa se precipitaram um pouco e se deixaram impregnar por “fake news”» disse.

Em Macau desde Setembro de 2018, o director da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José remeteu as respostas a quaisquer questões relacionadas com esta matéria para um comunicado publicado pela Fundação Católica para o Ensino Superior Universitário, ressalvando ainda assim que o processo de consulta relativo à escolha do futuro reitor da USJ ainda está a decorrer: «Creio que a Diocese divulgou uma nota de Imprensa em que explica que o processo de consulta ainda não está completo e só quando estiver é que a Fundação Católica se vai reunir para debater a questão da sucessão do padre Peter [Stilwell]. Só então será feito um anúncio. Estou certo que a pessoa que for nomeada para o cargo lhe vai conceder uma entrevista com muito agrado», referiu Stephen Morgan, em resposta a um pedido de entrevista endereçado pel’O CLARIM.

No passado dia 13, a Fundação Católica para o Ensino Superior Universitário emitiu um comunicado em que rectifica as informações avançadas pela Rádio Macau, sublinhando que o processo de escolha do futuro reitor da Universidade de São José ainda não está concluído: “No final deste ano lectivo, o actual Reitor, Pe. Peter Stilwell, termina o seu segundo mandato à frente da Universidade. Cabe à Fundação Católica escolher e nomear um sucessor, depois de consultados os membros do Conselho Superior da Universidade. A carta de consulta foi enviada aos seus destinatários antes do Novo Ano Lunar Chinês e não expirou ainda o prazo de resposta”, escreve a entidade que tutela a USJ.

No comunicado – que nunca refere o nome de Stephen Morgan – o organismo esclarece ainda que a decisão sobre o nome do futuro responsável pela instituição de Ensino Superior só será tomada “com os resultados da consulta em mão”, e que “nenhuma declaração adicional sobre este assunto será feita até à conclusão do processo”. Mais: “A Universidade e a sua actual direcção contam com o total apoio da Diocese de Macau e da Fundação Católica no excelente trabalho que desenvolvem”.

Apesar de ter negado categoricamente que vai assumir a liderança da Universidade de São José, o director da Faculdade de Estudos Religiosos tem vindo a ser reconhecido pelos seus pares, tendo incrementado uma nova dinâmica ao Seminário de São José.

Segundo a Rádio Macau, a contratação, em 2018, do diácono galês para a liderança da Faculdade de Estudos Religiosos da USJ correspondeu a uma aposta pessoal do chancelar da Universidade, o bispo D. Stephen Lee. Os estatutos da USJ e as normas delineadas pela Fundação Católica para o Ensino Superior Universitário determinam que cabe ao chanceler demitir o reitor e os demais membros da direcção da instituição.

USJ abre as portas a universitários que estudam em Taiwan

As preocupações com o surto epidémico que se disseminou a partir da cidade chinesa de Wuhan e que já causou a morte a mais de dois milhares de pessoas levou as autoridades de Taiwan a suspender, a 11 de Fevereiro, a autorização de entrada a residentes de Hong Kong e de Macau. A decisão deixou mais de um milhar de estudantes da RAEM num limbo, impossibilitados de prosseguir os estudos.

Atenta ao problema, a Universidade de São José assegura, num comunicado divulgado na passada sexta-feira, que está preparada “para prestar assistência” aos alunos afectados pelas medidas de contingência decretadas por Taipé. Na mesma nota de Imprensa, a USJ adianta que, se assim o desejarem, os estudantes afectados podem matricular-se nos programas pedagógicos que lecciona. Os que optarem pela esta solução estão isentos do pagamento de taxas de inscrição ou de taxas de reconhecimento dos graus académicos.

Marco Carvalho