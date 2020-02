Primeiro encontro oficial, setenta anos depois

REPRESENTANTE DA SANTA SÉ ENCONTRA-SE COM MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DA CHINA

Um representante da Santa Sé encontrou-se com o ministro das relações externas da China, no passado sábado. Os dois responsáveis falaram sobre a relação dos dois países e apontaram o diálogo como forma de favorecer ambas as partes.

“Em especial, evidenciou-se a importância do Acordo Provisório sobre a nomeação dos Bispos, assinado em 22 de Setembro de 2018, renovando o desejo de prosseguir o diálogo institucional, a nível bilateral, para favorecer a vida da Igreja Católica e o bem do povo chinês”, divulgou a Santa Sé em comunicado.

No encontro, realizado na Alemanha, à margem da Conferência sobre Segurança em Munique, o secretário das Relações com os Estados da Santa Sé, monsenhor Paul Richard Gallagher, e o conselheiro de Estado e ministro das Relações Externas da República Popular da China, Wang Yi, realçaram o “encontro oficial”, o que não acontecia há setenta anos.

Também foi tema de destaque os esforços que estão a ser realizados “para debelar a epidemia de coronavírus e solidariedade à população atingida”.

Ainda no passado dia 12, na audiência geral das quartas-feiras, o Papa Francisco expressou a sua proximidade ao povo da República Popular da China, tendo dirigido «uma oração pelos nossos irmãos chineses que padecem esta doença tão cruel. Que encontrem o caminho da cura o mais rápido possível».

O encontro entre o monsenhor Paul Richard Gallagher e o ministro Wang Yi terminou com “votos por uma maior cooperação internacional a fim de promover a convivência civil e a paz no mundo. E houve uma troca de considerações sobre o diálogo intercultural e os Direitos Humanos”.

In ECCLESIA