CANCELADA A PROCISSÃO DO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

Remonta a 1708, é um dos momentos mais emblemáticos da vivência da fé católica em Macau e pela primeira vez em muitos anos não vai sair à rua. Antes agendada para 29 de Fevereiro, a procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos foi entretanto cancelada pela diocese de Macau. A decisão reflecte a prudência com que a Igreja Católica no território está a gerir a resposta ao novo coronavírus, considera o padre Daniel Ribeiro.

Um acto de prudência. É assim que o vigário-paroquial da igreja da Sé Catedral se refere à decisão, tomada esta semana pela diocese de Macau, de cancelar aquela que é, porventura, a mais emblemática das manifestações públicas da fé católica no território, a procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos.

O padre Daniel Ribeiro admite que a decisão priva os católicos da região de um momento com um grande simbolismo em termos de fé, mas sustenta que a sua manutenção, por parte da Diocese, constituiria um risco que a Igreja não se pode dar ao luxo de correr. «A procissão tem um sentido muito pedagógico na vida da Igreja. Recorda-nos que a vida humana é uma grande caminhada, é uma grande jornada. A procissão é também um acto de penitência e é algo que fortalece a vida das pessoas», defende o também responsável pela Pastoral em Língua Portuguesa da Diocese de Macau. «No entanto, a organização da procissão não é uma opção. A Igreja estaria a ser muito imprudente se conduzisse esta procissão agora», acrescentou o padre Daniel Ribeiro.

O sacerdote está convicto de que a procissão de Nossa Senhora de Fátima não vai ser acometida por um destino similar e que em Maio os católicos vão sair à rua em força e com um vigor renovado para a segunda grande procissão do ano. «Acreditamos que em Maio as coisas vão estar controladas e estabilizadas. Em Maio teremos, se Deus quiser, a procissão de Nossa Senhora de Fátima e essa procissão vai ser lindíssima, e através dessa procissão nós vamos nos encontrar e celebrar Nossa Senhora de Fátima», prevê, quase garantindo que «vai ser, certamente, o momento ideal para recuperar tudo o que se perde com o facto desta procissão não se realizar agora».

Apesar de ter cancelado o cortejo religioso, a Diocese mantém a Novena do Senhor Bom Jesus dos Passos, uma iniciativa que desde ontem e até à próxima sexta-feira é transmitida através da Internet, no portal da diocese de Macau. A 29 de Fevereiro, sábado, a Diocese vai celebrar também missa, em Cantonense e Português, em honra do Senhor Bom Jesus dos Passos, a que se segue depois a oração relativa às catorze estações da Via-Sacra.

Marco Carvalho