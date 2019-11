DIA MUNDIAL DOS POBRES (17 DE NOVEMBRO)

Bispos europeus pedem determinação no combate à pobreza

A Cáritas Europa e a Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE) pediram a Bruxelas uma maior determinação no combate à pobreza, em mensagem divulgada, no passado Domingo, pelo 3.º Dia Mundial dos Pobres.

A posição conjunta é subscrita pela Cáritas Portuguesa, solicitando às instituições europeias e a todos os Estados-Membro que melhorem as suas políticas sociais, para “combater as causas estruturais da pobreza, promover o desenvolvimento humano integral e pôr um fim à pobreza na União Europeia”.

“Segundo estatísticas recentes, quase um quinto da população da União Europeia vive na pobreza ou em risco de pobreza. O desemprego, condições económicas e de trabalho adversas, especialmente entre os jovens, afectam milhares de famílias, às quais é negada uma remuneração justa que lhes permita viver dignamente”, assinala o texto enviado à Agência ECCLESIA.

A mensagem difundida pela Cáritas Europa, em parceria com a COMECE, associou-se à celebração do 3º Dia Mundial dos Pobres, que a Igreja Católica assinalou por iniciativa do Papa Francisco.

O documento conjunto apela às instituições europeias para que dediquem pelo menos trinta por cento do Fundo Social Europeu à inclusão social e à luta contra a pobreza, desenvolvendo “uma estratégia para 2030 na qual seja delineado um roteiro para alcançar os Objectos do Desenvolvimento Sustentável e traduzir o Pilar Europeu do Direito Social em políticas e acções concretas”.

Os secretários-gerais da COMECE e da Cáritas Europa dirigiram as suas recomendações à instituição da União Europeia em mensagens de vídeo.

A Cáritas Portuguesa assinalou este dia com o arranque da “ Operação 10 Milhões de Estrelas- Um Gesto pela Paz” , a sua campanha solidária de Natal, como “forma simbólica de assinalar o empenho da Cáritas na erradicação da pobreza em Portugal e no Mundo”.

In ECCLESIA