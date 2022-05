DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES CELEBRA-SE ESTE DOMINGO

Diocese comemora jubileu de dez sacerdotes e religiosas

A Igreja Católica celebra este Domingo o 59.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Em Macau, a efeméride vai ser assinalada com Missa Solene na igreja de São Lázaro e homenagem a uma dezena de sacerdotes e religiosas que festejam 25, 50 e 60 anos que foram ordenados ou que entraram para a vida religiosa.

A diocese de Macau celebra, a 8 de Maio, o Domingo do Bom Pastor. Nesse âmbito, irá ser realizada uma cerimónia de homenagem a dez sacerdotes e religiosas que este ano comemoram as Bodas de Prata, de Ouro e de Diamante da sua ordenação ou entrada para a vida religiosa. Presidida por D. Stephen Lee, a cerimónia está agendada para a tarde de Domingo, na igreja de São Lázaro, às 15:00 horas; entre os homenageados estão o pároco local, padre João Lau, e o bispo emérito de Macau, D. José Lai.

A homenagem coincide com a celebração, por parte da Igreja Católica, do 59.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Instituída pelo Papa Paulo VI em 1964, a data celebra-se no 4.º Domingo de Páscoa. A Igreja exorta todos os fiéis a rezarem pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, matrimoniais e outras.

Em Macau, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações vai ser assinalado com uma Eucaristia “pela intenção especial das vocações da Igreja universal e da Diocese de Macau” (ver nota da Chancelaria publicada na página 4 desta edição), à qual se seguirá a cerimónia de homenagem aos dez sacerdotes e religiosas que dedicaram a sua vida à Igreja Católica e à divulgação da Palavra de Deus.

Para além de D. José Lai e do padre João Lau – ordenados sacerdotes a 28 de Outubro de 1972 – serão homenageados outros oito sacerdotes e religiosas. Entre eles, estão o padre Fausto Gómez, missionário dominicano e professor emérito da Universidade de São José, que celebra este ano as Bodas de Diamante sacerdotais.

As irmãs Teresa Lai e Cecília Tang, ambas Franciscanas Missionárias de Maria, comemoram também o Jubileu de Diamante, tendo professado os votos religiosos há sessenta anos. Já o padre Aidan Conroy, missionário salesiano nascido na Irlanda, festeja os cinquenta anos de ordenação sacerdotal.

O ano de 2022 é igualmente significativo para os padres combonianos Paulo Consonni e Victor Aguilar Sanchez, que comemoram o seu jubileu sacerdotal (25 anos). A irmã Lung Lai Chun, missionária das Filhas de Maria Auxiliadora, assinala 50 anos, mas de profissão de votos.

Director do Instituto Ricci de Macau, o missionário suíço Stephan Rothlin celebra, por sua vez, um quarto de século de dedicação plena à Igreja.

M.C.