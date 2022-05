DIA ABERTO REALIZOU-SE A 30 DE ABRIL

Faculdade de Estudos Religiosos prepara novo Mestrado

A Faculdade de Estudos Religiosos e de Filosofia da Universidade de São José (USJ) está a ultimar os trabalhos internos de homologação de um novo mestrado em Estudos Católicos, revelou o padre Franz Gassner, em declarações a’O CLARIM. O mestrado, que será ministrado em língua chinesa, deverá ser lançado no Outono de 2023, depois de um intenso trabalho de escrutínio e de receber autorização do Governo, acrescentou o director da instituição.

«Estamos a preparar o novo mestrado em Estudos Católicos, que vai ser ensinado em Chinês. Os documentos necessários estão a ser conferidos pelo Gabinete de Avaliação e de Garanta de Qualidade, e depois vão ser examinados por uma entidade externa, em conjunto com uma série de outros documentos», explicou o padre Gassner. «Só depois desta intensa fase de escrutínio ter sido concluída com uma avaliação positiva é que o novo programa pode ser submetido à aprovação do Governo. Temos esperança que possa ser lançado no Outono de 2023».

O Mestrado em Estudos Católicos é a mais recente aposta de uma instituição que tem feito, ao longo dos últimos anos, um esforço significativo para se reinventar e para responder aos desafios com que se depara a Igreja Católica em Macau. No passado sábado, cerca de setenta pessoas visitaram as instalações do Seminário de São José, no âmbito do Dia Aberto da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ. Para muitos, a iniciativa constituiu uma oportunidade para ficar a conhecer de forma mais aprofundada a oferta académica da entidade de Ensino Superior, mas houve também quem não quisesse deixar passar a oportunidade de visitar pela primeira vez um edifício que ajudou a moldar a história de Macau. «Recebemos cerca de setenta pessoas durante o Dia Aberto. Pessoas com diferentes tipos de experiências e de interesses, desde alunos das Escolas Secundárias, até pessoas na reforma ou com idade mais avançada», ilustrou o director da Faculdade. «Estes visitantes estavam interessados nos nossos programas, mas também na própria localização das nossas instalações, no coração do centro histórico de Macau. Alguns idosos confessaram mesmo que nunca tinha estado dentro do edifício».

A adesão significativa ao Dia Aberto é ilustrativa do cada vez maior interesse nos programas académicos oferecidos. O número de pessoas – particularmente leigos – inscritos nos cursos estão a aumentar de forma lenta, mas estável, assinalou o responsável. «Tem havido um cada vez maior interesse nos programas que oferecemos, em particular os que estão relacionados com Filosofia. Algumas pessoas mostram um interesse particular, por exemplo nos cursos de Latim, ou mostraram-se interessadas no aspecto histórico das nossas instalações. Mas, de uma forma genérica, temos vindo a notar um aumento lento, mas estável no número de estudantes inscritos na nossa Faculdade», garantiu o missionário. «O número de leigos está definitivamente a aumentar, por causa do Mestrado em Filosofia. Neste momento, temos doze estudantes inscritos neste mestrado e seis outros inscritos no programa de Doutoramento em Estudos Religiosos. O aumento deve-se também ao Programa de Preparação de Professores leccionado em Chinês, pelo nosso Departamento de Chinês. Mas também temos estudantes leigos inscritos no nosso programa de referência, o Bacharelato em Estudos Cristãos. Um dos nossos sonhos é pode lançar um bacharelato em Filosofia», concluiu o padre Franz Gassner.

M.C.