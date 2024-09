“DIA DO DESENVOLVIMENTO DO PROFESSOR” FOI ASSINALADO NA TERÇA-FEIRA

Associação de Escolas Católicas distingue professores

A Associação de Escolas Católicas de Macau assinalou o arranque do novo ano lectivo com a comemoração, na passada terça-feira, do Dia do Desenvolvimento do Professor. O evento, com que os estabelecimentos de ensino católicos do território comemoram anualmente o Dia do Professor, homenageou este ano mais de meia centena de docentes que leccionam há pelo menos um quarto de século nas 26 escolas que integram a organização.

A exemplo do que tem sucedido nos últimos anos, o evento decorreu no Pavilhão Polidesportivo da Universidade Politécnica de Macau e atraiu mais de quinhentos participantes, entre alunos, professores e funcionários. A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, o bispo de Macau, D. Stephen Lee, o director dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Kong Chi Meng, e o presidente da Universidade Politécnica de Macau, Marcus Im Sio Kei, foram alguns dos dignitários que marcaram presença na cerimónia.

Entre os 54 professores homenageados, 24 serviram as escolas católicas de Macau durante pelo menos 25 anos, onze trabalharam nos estabelecimentos de ensino durante trinta anos e catorze durante, pelo menos, quarenta anos. O último docente homenageado soma mais de 45 de serviço e de dedicação à causa da educação católica em Macau.

Na sua intervenção, D. Stephen Lee louvou o espírito de entrega e de abnegação dos 54 professores. O bispo de Macau agradeceu o contributo dado pelos docentes ao longo das últimas décadas e sublinhou que o seu esforço e dedicação ajudaram a melhorar a qualidade do ensino nas escolas do território, ao mesmo tempo que contribuíram para que a Igreja Católica levasse a bom porto a sua missão educativa, de aprofundar a dimensão ética e moral nas novas gerações.

Por sua vez, o director da DSEDJ, Kong Chi Meng, transmitiu a sua gratidão ao corpo docente dos estabelecimentos de matriz católica de Macau e louvou o empenho que os professores das escolas católicas sempre demonstraram na formação dos mais novos. O responsável lembrou ainda que o Governo tem vindo a proporcionar ao longo dos últimos anos oportunidades de formação e de desenvolvimento pessoal aos professores locais e garantiu que a educação vai continuar a ser uma prioridade para as autoridades oficiais.

