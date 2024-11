DEPOIS DO LÍDER DA IGREJA ASSÍRIA DO ORIENTE, PAPA RECEBEU RESPONSÁVEL MÁXIMO DA IGREJA SIRO-MALANCAR

Francisco quer novo Sínodo Ecuménico

O Papa apontou, na segunda-feira, à realização de um Sínodo ecuménico sobre a evangelização, ao receber a primeira visita de sempre do Santo Sínodo da Igreja Siro-Malancar “Mar Thoma” ao Vaticano.

«Espero que um dia possamos celebrar um Sínodo ecuménico sobre a evangelização, todos juntos. E este Sínodo será para garantir, rezar, reflectir e empenharmo-nos juntos por um melhor testemunho cristão», disse.

«Também aqui, estou certo de que a Igreja Mar Thoma, que traz em si esta dimensão missionária, pode oferecer muito. Mas todos juntos, todos juntos», acrescentou.

A visita contou com a presença do metropolita Theodosius Mar Thoma, responsável máximo desta comunidade cristã, ligada à evangelização de São Tomé (Século I), um dos primeiros discípulos de Cristo.

Esta Igreja, «herdeira tanto da tradição síria dos cristãos de São Tomé quanto da tradição reformada», observou o Papa, «define-se justamente como uma Igreja ponte entre o Oriente e Ocidente».

«A Igreja Mar Thoma tem uma vocação ecuménica e não é por acaso que se envolveu desde cedo no movimento ecuménico, estabelecendo muitos e vários contactos bilaterais com cristãos de diferentes tradições», referiu.

Evocando a XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que se encerrou a 27 de Outubro, no Vaticano, Francisco sublinhou a convicção de que «a sinodalidade é inseparável do ecumenismo».

No mesmo dia, o Santo Padre recebeu os membros da Catholic Philanthropy Network (Fadica), com sede nos Estados Unidos, tendo elogiado o «espírito de solidariedade» dos seus membros.

Francisco falou do recente Sínodo para destacar que a Igreja está num «processo de reflexão sobre sua natureza de comunidade sinodal».

CASAS PARA SÍRIOS

Entretanto, o Vaticano anunciou que o Papa vai presidir, este Domingo, à celebração do VIII Dia Mundial dos Pobres, num programa que inclui Missa na Basílica de São Pedro, almoço com mil e 300 pessoas, e entrega de casas a vítimas da guerra na Síria.

“A iniciativa, proposta pela primeira vez em 2017, foi fortemente desejada pelo Papa Francisco para exortar a Igreja a ‘sair’ dos seus muros para encontrar a pobreza nos múltiplos significados em que ela se manifesta no mundo actual”, refere uma nota do Vaticano, enviada à Agência ECCLESIA.

A celebração deste ano tem como tema uma passagem do livro bíblico do Ben-Sirá, “A oração dos pobres sobe até Deus”.

Francisco vai presidir à Missa Dominical após abençoar, simbolicamente, treze chaves, representando os países nos quais a “Aliança Famvin com os Sem-Abrigo”, da Família Vicentina, vai construir casas para pessoas necessitadas, um projecto que se associa à celebração do Jubileu 2025. “Entre estes países está a Síria, cujas treze casas serão financiadas directamente pela Santa Sé, como gesto de caridade para o Ano Santo”, assinala a nota de Imprensa.

O programa de Domingo inclui o tradicional almoço, com mil e 300 pessoas pobres, no Auditório Paulo VI, uma organização do Dicastério para o Serviço da Caridade (Santa Sé) com a ajuda da Cruz Vermelha Italiana.

In ECCLESIA