“A GLÓRIA DA ESPERANÇA: CAMINHANDO COM SÃO JOSÉ” ASSINALA O INÍCIO DO ANO JUBILAR DA ESPERANÇA

Vila de São José recebe exposição de pintura

O bispo D. Stephen Lee preside à inauguração da exposição “A Glória da Esperança: Caminhando com São José”, no próximo dia 23 de Novembro. A mostra, que estará patente na Vila de São José, em Coloane, reúne 49 obras da autoria de Jackie Lau, artista de Hong Kong conhecida como “o pincel de Deus”. É o início do Ano Jubilar da Esperança em Macau.

O arranque do Ano Jubilar da Esperança em Macau é assinalado com a inauguração da exposição “A Glória da Esperança: Caminhando com São José”. A mostra reúne quase cinquenta obras da autoria de Jackie Lau, pintora de Hong Kong que tem a Bíblia como ponto de partida para as suas criações, e se auto-intitula como missionária artística.

Nascida no seio de uma família que se converteu ao Catolicismo há sete gerações e leiga associada das Missionárias da Imaculada, Jackie Lau é há mais de duas décadas um nome incontornável no panorama artístico de inspiração católica da diocese de Hong Kong, ao ponto dos seus quadros lhe terem valido o epíteto de “o pincel de Deus”.

A artista deu-se a conhecer à comunidade católica de Hong Kong em 2001, ano em que a Catedral da Imaculada Conceição acolheu a sua primeira exposição individual. Intitulada “Santos Mártires da China”, a iniciativa procurou dar a conhecer, por meio da arte, a vida e o exemplo dos 120 religiosos e fiéis, canonizados no ano 2000 pelo Papa João Paulo II, que deram a vida pela fé católica.

Desde então, o trabalho de Jackie Lau deu azo a várias outras exposições individuais, todas elas inspiradas ou na Palavra de Deus ou no exemplo de santidade de figuras incontornáveis da História da Igreja. Em 2016, a exposição “Tenho sede! O Desejo da Madre Teresa” reuniu os trabalhos artísticos que Lau dedicou ao longo dos anos à fundadora das Missionárias da Caridade, canonizada pelo Papa Francisco em 2016.

Em 2021, a Carta Apostólica Patris Corde, promulgada pelo pontífice argentino, serviu como inspiração e ponto de partida para a exposição “Com um Coração de Pai”, que está em grande medida na origem da mostra que a Vila de São José recebe a partir de Novembro.

A iniciativa antecede em mais de um mês a abertura oficial do Jubileu da Esperança, agendada para 24 de Dezembro. Para além de apadrinhar a cerimónia de inauguração da exposição, D. Stephen Lee vai presidir a uma sessão de oração.

Proclamado pelo Papa Francisco, o Jubileu 2025 promete ser um dos eventos mais significativos do calendário católico, atraindo milhões de peregrinos de todo o mundo a Roma. Também conhecido como Ano Santo, o Ano Jubilar é um ano especial de graça na Igreja Católica, durante o qual os fiéis têm a oportunidade de obter indulgência plenária, ou seja, a remissão total dos pecados.

Marco Carvalho